“يلا بينا”إضبط الآن تردد قنوات الأطفال توم وجيري Tom and Jerry

تعتبر سلسلة الرسوم المتحركة “توم وجيري” من أكثر البرامج الكرتونية شهرةً ومحبةً لدى الأطفال والكبار على حد سواء. ولذلك، ازداد البحث في الآونة الأخيرة عن تردد قناة توم وجيري الفضائية، التي تقدم محتوى كرتونيًا مميزًا ورائعًا للأطفال. تتميز هذه القناة بتقديم خدماتها مجانًا على مدار اليوم، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم شهرية، مما يتيح للأطفال الاستمتاع بمشاهدة برامجهم المفضلة بصوت واضح وصورة عالية الجودة بدون تشويش أو توقف في هذا المقال، سنستعرض تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية المختلفة، بالإضافة إلى خطوات تنزيل القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم.

تردد قناة توم وجيري 2024

تتوفر قناة توم وجيري على العديد من الأقمار الصناعية، مما يتيح للمشاهدين في مختلف أنحاء العالم الاستمتاع ببرامجها. فيما يلي ترددات القناة على الأقمار الصناعية الأكثر شيوعًا:

التردد علي نايل سات:

التردد: 11315

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

الجودة: HD

التردد علي عرب سات:

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: SD

خطوات تحميل قناة توم وجيري 2024

بعد التعرف على ترددات القناة على الأقمار الصناعية المختلفة، يمكنك اتباع الخطوات التالية لتحميل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك: