“يلا بينا”إضبط الآن تردد قنوات الأطفال توم وجيري Tom and Jerry
تعتبر سلسلة الرسوم المتحركة “توم وجيري” من أكثر البرامج الكرتونية شهرةً ومحبةً لدى الأطفال والكبار على حد سواء. ولذلك، ازداد البحث في الآونة الأخيرة عن تردد قناة توم وجيري الفضائية، التي تقدم محتوى كرتونيًا مميزًا ورائعًا للأطفال. تتميز هذه القناة بتقديم خدماتها مجانًا على مدار اليوم، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم شهرية، مما يتيح للأطفال الاستمتاع بمشاهدة برامجهم المفضلة بصوت واضح وصورة عالية الجودة بدون تشويش أو توقف في هذا المقال، سنستعرض تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية المختلفة، بالإضافة إلى خطوات تنزيل القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم.
تردد قناة توم وجيري 2024
تتوفر قناة توم وجيري على العديد من الأقمار الصناعية، مما يتيح للمشاهدين في مختلف أنحاء العالم الاستمتاع ببرامجها. فيما يلي ترددات القناة على الأقمار الصناعية الأكثر شيوعًا:
التردد علي نايل سات:
- التردد: 11315
- القمر الصناعي: نايل سات
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معامل الترميز: 27500
- الجودة: HD
التردد علي عرب سات:
- التردد: 11315
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- جودة القناة: SD
خطوات تحميل قناة توم وجيري 2024
بعد التعرف على ترددات القناة على الأقمار الصناعية المختلفة، يمكنك اتباع الخطوات التالية لتحميل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك:
- باستخدام جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر “القائمة” أو “الإعدادات”.
- اختيار خيار إضافة قناة: من قائمة الخيارات التي تظهر على الشاشة، اختر “إضافة قناة” أو “التركيب” أو “التثبيت اليدوي” حسب نوع جهاز الاستقبال الخاص بك.
- اختر القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة منه (نايل سات أو عرب سات).
- أدخل تردد القناة ومعامل تصحيح الخطأ ومعامل الاستقطاب ومعامل الترميز كما هو موضح في الجدول أعلاه.
- اضغط على زر “بحث” أو “Search”.
- بعد العثور على القناة، اضغط على زر “حفظ” أو “OK”.
- بعد الانتهاء من هذه الخطوات، ستجد قناة توم وجيري ضمن قائمة القنوات المتاحة على جهاز الاستقبال الخاص بك. يمكنك نقلها إلى قائمة القنوات المفضلة لسهولة الوصول إليها في المستقبل.