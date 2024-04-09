أدي الصلاة في وقتها.. موعد صلاة العيد في المنصورة وباقي محافظات ومدن الجمهورية 1445 -2024

بعد ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال المبارك وانتهاء شهر رمضان المبارك، بدأ المواطنين والمواطنات يبحثون عن موعد صلاة العيد في المنصورة وباقي المدن المصرية، وذلك من أجل إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في موعدها المُحدد ونوضح لكم موعد صلاة العيد وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك، تابعوا معنا.

موعد صلاة العيد في المنصورة

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك تشغل بال المواطنين والمواطنات في جمهورية مصر العربية، سواء في المدن أو المحافظات في الجمهورية، ونوضح لكم الجدول الذي نشرته دار الإفتاء المصرية فيما يخص مواعيد الصلوات، والذي يأتي على النحو التالي:

موعد صلاة العيد في المنصورة الساعة 5:57 ص.

القاهرة 5:58 ص.

الإسكندرية 6:03 ص.

بورسعيد 5:53 ص.

السويس 5:53 ص.

العريش 5:47 ص.

الطور 5:50 ص.

دمنهور 6:01 ص.

طنطا 5:59 ص.

الفيوم 6:01 ص.

أسيوط 6:01 ص.

بني سويف 6:00 ص.

المحلة الكبري 5:59 ص.

الحمام 6:05 ص.

نجع حمادي 5:58 ص.

العاشر من رمضان 5:56 ص.

واحة سيوة 6:22 ص.

العبور 5:57 ص.

الأقصر 5:56 ص.

المنيا 6:02 ص.

الأقصر 5:56 ص.

دمياط 5:55 ص.

قنا 5:56 ص.

الغردقة 5:50 ص.

الإسماعيلية 5:54 ص.

السلوم 6:22 ص.

شرم الشيخ 5:48 ص.

نوبيع الساعة 5:46 ص.

عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك

وضحنا لكم موعد صلاة العيد في المنصورة وباقي المحافظات المصرية، وبالنسبة لعبارات التهنئة المعروفة في عيد الفطر، فهي على النحو التالي:

كل عام وأنتم بخير.

عساكم من عواده.

أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات.

كل عام وقلوبكم إلى الله أقرب، عيد فطر سعيد عليكم وعلى الأسرة الكريمة.

أعاد الله عليك العيد بالصحة والهناء، وجعلكم من الفائزين في الدنيا والآخرة، كل عام وانتم الى الله اقرب.

أسأل الله أن يتقبل منى ومنكم صالح الأعمال التي أقدمنا عليها في الشهر الكريم شهر رمضان.

وتِلك العبارات يمكن إرسالها إلى الأهل والأحبة والأصدقاء، سواء مكتوبة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مكتوبة فيما بينكم في الرسائل على الخاص، وكل عام وأنتم بخير.