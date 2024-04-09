“ريلمي بتعمل عظمة” مواصفات هاتف Realm GT Neo 6 الجبارة وموعد طرحه بالأسواق

من المقرر أن تصدر شركة ريلمي هاتفها الجديد المعروف باسم Realme GT Neo 6 SE الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يكون لهذا الهاتف الجديد مزايا ومواصفات عالية المستوى وفقا للتوقعات، يمكن أن تشمل المواصفات الرئيسية لهاتف Realm GT Neo 6 ما يلي:

مواصفات هاتف Realm GT Neo 6 الجديد

1. البطارية: سعة البطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 65 واط.

2. الشاشة: شاشة AMOLED بحجم 6.62 بوصة ودقة 1080 × 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز.

3. نظام التشغيل: يعمل الهاتف بنظام Android 11 مع واجهة المستخدم Realm UI، ومن المتوقع تحديثه إلى Android 12.

4. الكاميرا الخلفية: كاميرا ثلاثية بدقة 64 ميجابيكسل (الكاميرا الرئيسية)، و8 ميجابيكسل (الكاميرا الواسعة)، و2 ميجابيكسل (الكاميرا العمقية ).

5. وسائل الأمان والحماية: مستشعر بصمة الشاشة ودعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق التعرف على الوجه.

6. الذاكرة: ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت.

7. المعالج: معالج Snapdragon 870 بتقنية 7 نانومتر مع معالج رسومي Adreno 650.

8. الألوان: يتوفر الهاتف باللون الأسود واللون الأزرق واللون الأخضر.



موضوعات ذات صلة:

مفاجأة أوبو الجديد Oppo Find X3 Pro تعرف على مميزات أفضل هاتف أوبو.

“صراع العمالقة” بشكل عصري جذاب وأنيق الآن هاتف Realme 12x المنافس القوي لكل الموبايلات العالمية.

“سامسونج وليفل الوحش” تعرف على المواصفات الجبارة لهاتف سامسونج جلاكسي S24 ألترا Samsung Galaxy S24 Ultra

بإمكانيات غير عادية ومواصفات رهيبة وسعر تنافسي هاتف سامسونج A05 يغزو المملكة العربية السعودية تعرف على السبب.