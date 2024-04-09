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“عيد سعيد” موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2024 – 1445 توقيت صلاة العيد في القاهرة والجيزة والإسكندرية وجميع المحافظات
موعد صلاة عيد الفطر 2024 فى مصر القاهرة والجيزة
بالتزامن مع اقتراب موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2024 – 1445فبدأت عمليات البحث تتزايد من قبل الكثيرون عن جدول مواعيد صلاة عيد الفطر باعتباره من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من المواطنين في كافة المحافظات المصرية، وذلك لكي يتمكنوا من تجهيز أنفسهم للذهاب إلى الصلاة في ساحات الصلوات والمساجد المتواجدة في كل محافظة مصرية.
موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2024 – 1445
موعد صلاة عيد الفطر 2024 فى مصر القاهرة والجيزة خلال البحث المتكرر من الكثير من المواطنين عن جدول مواعيد صلاة عيد الفطر فقام المعهد القومي للبحوث الفلكية بالإعلان عن مواعيد الصلاة والتي جاءت على النحو التالي:
|مواعيد صلاة عيد الفطر
مظاهر الاحتفال في المحافظات المصرية
يقام في عيد الفطر عدد من مظاهر الاحتفال التي تنشر البهجة والسرور في قلوب المواطنين، وهي كالتالي:
- صلاة العيد، حيث تذهب الأسر إلى المساجد والساحات لتأدية صلاة العيد.
- أمطار البلالين، يقوم الشباب بتزين المساجد بالبلالين التي تهطل من كل مكان بعد إتمام الصلاة.
- الزيارات العائلية والتي يقوم بها المسلمين بعد صلاة العيد.
- العيدية وهي واحد من أهم طقوس وعادات الاحتفال بالعيد في مصر.