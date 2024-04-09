“عيد سعيد” موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2024 – 1445 توقيت صلاة العيد في القاهرة والجيزة والإسكندرية وجميع المحافظات

بالتزامن مع اقتراب موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2024 – 1445فبدأت عمليات البحث تتزايد من قبل الكثيرون عن جدول مواعيد صلاة عيد الفطر باعتباره من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من المواطنين في كافة المحافظات المصرية، وذلك لكي يتمكنوا من تجهيز أنفسهم للذهاب إلى الصلاة في ساحات الصلوات والمساجد المتواجدة في كل محافظة مصرية.

موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2024 – 1445

موعد صلاة عيد الفطر 2024 فى مصر القاهرة والجيزة خلال البحث المتكرر من الكثير من المواطنين عن جدول مواعيد صلاة عيد الفطر فقام المعهد القومي للبحوث الفلكية بالإعلان عن مواعيد الصلاة والتي جاءت على النحو التالي:

مواعيد صلاة عيد الفطر صلاة العيد في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:59 صباحاً.

صلاة العيد في محافظة الجيزة في تمام الساعة 5:58 صباحاً.

كما تكون صلاة العيد في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 6:02 صباحاً.

صلاة العيد في محافظة الفيوم تكون في تمام الساعة 6 صباحاً.

يأتي ميعاد صلاة العيد في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:53 صباحاً.

صلاة العيد في محافظة بني سويف في تمام الساعة 6:02 صباحاً.

صلاة العيد في محافظة أسيوط في تمام الساعة 6 صباحاً.

كما تكون صلاة العيد في العريش في تمام الساعة 5:47 صباحاً.

صلاة العيد في محافظة الطور تكون في تمام الساعة 5:50 صباحاً.

صلاة العيد في محافظة قنا تكون في تمام الساعة 5:55 صباحاً.

صلاة العيد في أبو سمبل تكون في الساعة 6:02 صباحاً.

كما تكون صلاة العيد في محافظة الغردقة في تمام الساعة 5:50 صباحاً.

مظاهر الاحتفال في المحافظات المصرية

يقام في عيد الفطر عدد من مظاهر الاحتفال التي تنشر البهجة والسرور في قلوب المواطنين، وهي كالتالي: