عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك 1445 – 2024.. فرح حبايبك قبل ساعات من العيد

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك في أغلب الدول العربية، ونجد المواطنين والمواطنات يحتفلوا بقدوم عيد الفطر المبارك ويتساءلون عن عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك، ونوضح لكم أرق عبارات التهنئة لإرسالها للأهل والأصدقاء والأحباب في هذه الساعات المباركة، فضلًا تابعوا.

عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك

عيد الفطر المبارك غدًا الأربعاء إن شاء الله في أغلب الدول العربية، حيث الأربعاء الموافق العاشر من شهر أبريل من عام 2024 الجاري، ويبحث الكل الآن عن عبارات التهنئة لإرسالها للجميع، حيث في هذا اليوم المبارك يُسيطر على المسلمين مشاعر الحب والتسامح والآلفة، ومن تِلك الكلمات ما يلي:

أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات، وجعله فرصة للتقرب إلى الله و لـ التواصل والمحبة بيننا.

عساكم من عوداه.

كل عام وأنتم بخير.

نسأل الله أن يتقبل منا ومن الجميع صالح الأعمال.

نسأل الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يعيده علينا وعليكم في صحة وسعادة.

“أتمنى لكم ولأسرتكم عيد فطر مبارك، وأن يعيده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيد سعيد!”

كل عام وأنتم الأقرب لي من نفسي.

موعد صلاة العيد الفطر المبارك

وضحنا لكم عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك، والذي يمكن مشاركتها بينكم وبين الأحبة والأصدقاء، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو إرسالها على الخاص، أو نطقها بين البعض، وبالنسبة لموعد صلاة عيد الفطر فهي تختلف من بلد إلى بلد آخر، ومفترض أنها قبل سطوع الشمس، حيث تقريبا من الساعة 5:30 وحتى الساعة 6:00 ص تقريبًا.