دلعي أطفالك ونزلي تردد قناة وناسة لولو 2024 بأقوى إشارة HD لمتابعة أجمل وأروع أغاني الأطفال في العيد

توجد رغبة متزايدة لدى الكثير من الأشخاص في معرفة تردد قناة وناسة لولو بأقوى إشارة HD لمتابعة أجمل وأروع أغاني الأطفال في العيد، حيث أصبحت تعتبر واحدة من أبرز القنوات الموجهة للأطفال في عالم البث التلفزيوني؛ وتتميز هذه القناة بشكل خاص بتقديم محتوى كرتوني مميز، خاصة بوجود الشخصية الشهيرة لولو التي اكتسبت شهرة واسعة بين الجماهير الصغيرة في وقت قصير جدًا.

تردد قناة وناسة لولو بأقوى إشارة HD

تمتاز قناة وناسة لولو بتقديم مجموعة من الأغاني والأناشيد الجميلة التي أثرت بشكل كبير على الأطفال. حيث يتابع الأطفال بشغف واندماج تلك الأغاني الرائعة التي تعكس جوانب مختلفة من الحياة اليومية بطريقة مشوقة وممتعة؛ تتوفر قناة وناسة على عدة ترددات تبعاً للقمر الصناعي المستخدم، وفيما يلي التفاصيل الدقيقة لترددات القناة على النايل سات وعرب سات:

تردد قناة وناسة على النايل سات:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة الصورة: قياسية (SD).

تردد قناة وناسة على عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة الصورة: عالية الدقة (HD).

خطوات ضبط قناة وناسة لولو على جهازك