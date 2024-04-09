دلعي أطفالك ونزلي تردد قناة وناسة لولو 2024 بأقوى إشارة HD لمتابعة أجمل وأروع أغاني الأطفال في العيد
تردد قناة وناسة لولو
توجد رغبة متزايدة لدى الكثير من الأشخاص في معرفة تردد قناة وناسة لولو بأقوى إشارة HD لمتابعة أجمل وأروع أغاني الأطفال في العيد، حيث أصبحت تعتبر واحدة من أبرز القنوات الموجهة للأطفال في عالم البث التلفزيوني؛ وتتميز هذه القناة بشكل خاص بتقديم محتوى كرتوني مميز، خاصة بوجود الشخصية الشهيرة لولو التي اكتسبت شهرة واسعة بين الجماهير الصغيرة في وقت قصير جدًا.
تردد قناة وناسة لولو بأقوى إشارة HD
تمتاز قناة وناسة لولو بتقديم مجموعة من الأغاني والأناشيد الجميلة التي أثرت بشكل كبير على الأطفال. حيث يتابع الأطفال بشغف واندماج تلك الأغاني الرائعة التي تعكس جوانب مختلفة من الحياة اليومية بطريقة مشوقة وممتعة؛ تتوفر قناة وناسة على عدة ترددات تبعاً للقمر الصناعي المستخدم، وفيما يلي التفاصيل الدقيقة لترددات القناة على النايل سات وعرب سات:
تردد قناة وناسة على النايل سات:
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد: 11470.
- استقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- جودة الصورة: قياسية (SD).
تردد قناة وناسة على عرب سات:
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 11270.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- جودة الصورة: عالية الدقة (HD).
خطوات ضبط قناة وناسة لولو على جهازك
- في البداية، قم بفتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك.
- بعد ذلك، ابحث عن الرمز السري الذي يعادة ما يكون مكوَّنًا من أربعة أصفار.
- اختر خيار التركيب أو إضافة قناة وفقًا للخيارات المتاحة في جهازك.
- بمجرد الدخول إلى خيار إضافة قناة، قم بتعبئة بيانات التردد الخاص بقناة وناسة، وحدد نوع القمر الصناعي الذي يبث القناة.
- اضغط على زر البحث للسماح للجهاز بالبحث عن التردد المحدد.
- بعد الانتهاء من البحث، تأكد من حفظ الإعدادات التي قمت بتعديلها لتثبيت التردد الجديد.
- قم بإنهاء العملية بحفظ الإعدادات والخروج من القائمة.