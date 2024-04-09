نضافة عيد الفطر ياهانم.. طريقة تنظيف البشرة بعمق في المنزل

مع دخول أول ليالي عيد الفطر المبارك، تبدأ العديد من السيدات والفتيات في البحث عن أفضل الوصفات التي تقوم بتحضيرها للحصول على بشرة أكثر نضارة وجمالاً إحتفالاً بهذا اليوم الوطني، فضلاً عن أن تنظيف البشرة بعناية فائقة تكون أهم اهتمامات كل فتاة، لأنها تكشفها أمام باقي أصدقائها.

كيفية تنظيف البشرة في المنزل

حتى يتم تنظيف البشرة بعمق في المنزل، لابد من اتباع الخطوات التي تتمثل في الأتي:-

أولاً يتم استخدام حمام البخار لتنظيف البشرة، مما يُساعد على تفتيح المسام والتخلص من مشاكل البشرة الدهنية.

وهناك كذلك جهاز البخار الأكثر تميزًا في تنظيف البشرة بأقوى المميزات عن طريقة الماء المغلي المضاف إليه بعض أنواع الأعشاب.

يتم تجفيف الوجه برفق مع الإستمرار في التجفيف بإستخدام منشفة ناعمة ونظيفة للتخلص من البخار.

يتم خلط ملعقة من السكر والعسل وعصير الليمون ووضعهم على البشرة مع التدليك لكي تحصل على نتيجة مميزة.

ماسك البشرة لتنظيفها بعمق

بعد الإنتهاء من حمام البخار، جاء الدور على ماسك البشرة الأكثر تميزًا في الحصول على بشرة ناعمة وخالية من الحبوب، وفي حالة إذا كانت بشرتك مختلطة أو بشرة دهنية يمكنك وضع قناع من الطمي الذي يُساعد على امتصاص الزيوت الزائدة، بينما في حالة إذا كانت البشرة جافة فيمكنك وضع ماسك يحتوي على ماء الورد أو خشب الصندل التي تساعد على عودة البشرة لطبيعتها وتجعلها أكثر رطوبة.