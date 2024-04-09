موعد صلاة عيد الفطر المبارك.. وأهم مظاهر العيد

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا يوم الأربعاء الموافق 10 من أبريل، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد أن ثبتت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء، وبناءً على ذلك ستقام صلاة عيد الفطر في جميع ساحات الصلاة الملحقة بالمساجد وكذا جميع المساجد الكبرى في مدينة القاهرة وباقي أنحاء محافظات ومدن وقرى مصر.

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك بالقاهرة

هذا ومن المقرر أن تبدأ صلاة عيد الفطر ستكون في تمام الساعة 5:59 من صباح الأربعاء 10 أبريل، حيث يحرص المسلمون على الحضور وأداء الصلاة بتعظيم وخشوع، وتعم بعدها أجواء الفرحة والسكينة في جميع البيوت الإسلامية والعربية.

مظاهر الفرحة بقدوم عيد الفطر المبارك

في أيام العيد، يحتفل المسلمون باستقبالهم لعيد الفطر المبارك بفرحة وبهجة، وذلك بعد إتمام صيام شهر رمضان الكريم، وفي صباح أول أيام العيد، يقوم الناس بارتداء الملابس الجديدة، ومن ثم يتوجهون إلى ساحات الصلاة القريبة لأداء صلاة العيد، وبعد الانتهاء من الصلاة، يعودون إلى منازلهم لتناول وجبة الإفطار، ثم يقومون بزيارة الأهل والأقارب والأصدقاء لتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة العيد السعيد، تستمر فترة الاحتفال بعيد الفطر لمدة ثلاثة أيام متتالية، حيث يتبادل المسلمون التهاني والزيارات خلال تلك الأيام.

ويجد المسلمون في هذه الأجواء فرصة للترفيه والاستمتاع بالوقت الذي يقضونه مع أفراد عائلاتهم وأحبائهم، قد يشتمل ذلك على تناول وجبات خفيفة وحلويات تقليدية، وقد يتم تنظيم فعاليات احتفالية مختلفة مثل المسيرات والألعاب والعروض الترفيهية.

إن الاحتفال بعيد الفطر يعتبر مناسبة سعيدة ومميزة للمسلمين، حيث يعبرون عن فرحتهم وامتنانهم لإتمام شهر رمضان بصومه وعبادته. وتنعكس هذه الأجواء الاحتفالية والفرحة على حياة المسلمين خلال أيام العيد.

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عدد من التوصيات المفيدة خلال أيام عيد الفطر

هنا بعض التوصيات والنصائح التي يمكن أن تكون مفيدة للمسلمين خلال أيام العيد: