موعد صلاة العيد العراق : هـذه موعد صلاة عيد الفطر 2024 في العراق في كل المحافظات

موعد صلاة العيد العراق من أكثر الأسئلة التي تتردد من قبل الكثير من المسلمين في العراق في هذه الساعات، حيث يستعد الجميع لاستقبال اول ايام عيد الفطر المبارك والتهليلات والتكبيرات ثم الصلاة في الساحات والمساجد واحتفال الشباب و الاطفال بالالعاب الناريه جامعه تعتبر زيارة الاهل والاصدقاء من التقاليد والعادات المنتشرة في العراق فضلا على تناول الحلويات والمشروبات والاطعمه الشهيه ولمعرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع معنا السطور القليله القادمه من هذا المقال.

موعد صلاة العيد العراق 2024

بعد تأكيد الحكومة العراقية عن تعذر رؤية الهلال لشهر شوال أمس ازدادت التساؤلات عن موعد صلاة العيد العراق فسوف يأتي العيد يوم الاربعاء وسوف يصلي المسلمون صلاة العيد بعد شروق الشمس بـ 20 دقيقة بحسب كل محافظة من المحافظات العراقية ويتم على النحو التالي:

موعد صلاة عيد الفطر في بغداد يوم الاربعاء الساعه 5 58 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة كركوك يوم الاربعاء الساعه 5:56 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر في مدينة النجف يوم الأربعاء في تمام الساعة 5:59 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر في مدينة الموصل يوم الأربعاء في تمام الساعة 6:00 صباحا.

موعد عيد الفطر المبارك 2024 في العراق

قام الديوان السوني بالكشف عن موعد صلاة العيد العراق بعد تعذر رؤية الهلال مساء أمس الثلاثاء الموافق 9 ابريل لعام 2024 والموافق 29 رمضان 1445 حيث يعتبر يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 وواحد شوال 1445 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبذلك نكون قد أوضحنا من خلال هذا المقال موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2024 في العراق وأهم المحافظات العراقية.