“أسرار وخفايا لا تنتهي”.. جميع شفرات جاتا سان أندريس GTA San Andreas 2024 للكمبيوتر والموبايل وأجهزة البلايستيشن

يسعى العديد من اللاعبين إلى الحصول على رموز وشفرات للعبة GTA San Andreas، وهي لعبة تُعتبر واحدة من أكثر ألعاب الفيديو انتشارًا وشهرة في الفترة الحالية، على الرغم من أنها تم إصدارها لأول مرة في عام 2004، حيث احتلت مكانة رائدة في ألعاب PlayStation ومن ثم أصبحت شهيرة على أجهزة Xbox؛ وقد شهدت زيادة في الاهتمام بها مؤخرًا، إذ يتطلع الكثيرون إلى معرفة رموز وشفرات هذه اللعبة الشهيرة.

جميع شفرات جاتا سان أندريس GTA San Andreas 2024 للكمبيوتر

يمكنك تفعيل الشفرات في لعبة جاتا سان اندريس للاستمتاع بالمزايا المختلفة، مثل الصحة اللا نهائية والأسلحة والسيارات وغيرها من العتاد الذي يزيد من متعتك خلال قضاء المهام. يمكن إدخال الشفرات عبر لوحة المفاتيح على جهاز الكمبيوتر أو الموبايل الخاص بك بعد النقر على زر “ذ” لكتابة الكود، والشفرات كالتالي:

BAGUVIX: لصحة لا تنتهي.

LXGIWYL: لحزمة أسلحة متطورة.

HESOYAM: لإصلاح السيارة والدروع.

FULLCLIP: لحزمة ذخيرة لا تنتهي.

KANGAROO: لقفزة خارقة.

ROCKETMAN: للنفاثة المندفعة.

ANOSEONGLASS: لوضع الأدرينالين.

BTCDBCB: للجسم البدين.

BUFFMEUP: للجسم العضلي.

PROFESSIONALKILLER: لمستوى قاتل محترف لجميع المستويات.

SPEEDITUP: للحركة السريعة.

SLOWITDOWN: للحركة البطيئة.

GOODBYECRUELWORLD: للانتحار.

NINJATOWN: لنمط النينجا.

CPKTNWT: لتفجير جميع السيارات.

شفرات سان أندريس على البلايستيشن

باستخدام الشفرات والأكواد في لعبة GTA San Andreas 2024، يمكنك تعزيز تجربة اللعب وجعلها أكثر متعة وإثارة. هذه الشفرات تمنحك وصولًا غير محدود إلى مجموعة متنوعة من الأسلحة والسيارات، مما يزيد من فرص نجاحك في اللعبة ويسهل عليك إكمال المهام، وفيما يلي شفرات اللعبة على جهاز البلايستيشن: