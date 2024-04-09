يا لولو تعالي ألعبي مع الأطفال.. نزل تردد قناة وناسة أطفال Wanasah واتفرج على أروع الأغاني وأجمل الأناشيد الرائعة في العيد

قناة وناسة أطفال تمكنت من الدخول إلى كل بيت حتى أن الأطفال أصبحوا لا يمكنهم الإستغناء عن مشاهدة القناة والمحتوى المميز التي تقوم بتقديمه وإذاعته على مدار اليوم، وهي موجهة إلى الفئات الأقل من 3 عامًا، لتقوم بإذاعة البرامج الطفولية المميزة والأناشيد الدينية الأكثر من رائعة مما يعشقها الأطفال، هذا وأن إطلاق القناة كان في 3 يوليو 2007، وهي تابعة لمجموعة قنوات ام بي سي، وتقدم تجربة فريدة من نوعها في تقديمها للمحتوى بصورة واضحة ومجانية وبإشارة قوية.

ثبت قناة وناسة أطفال

التردد الخاص بقناة وناسة ه 11430.

استقطاب قناة وناسة هو رأسي.

بينما معامل الترميز للقناة يكون 27500.

القمر الصناعي لقناة وناسة يكون النايل سات.

نزل قناة وناسة أطفال 2024

ويسهل التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على العرب سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي يكون عرب سات.

التردد الخاص بقناة وناسة هو 11270.

استقطاب قناة وناسة يكون رأسي.

معامل الترميز فهو 27500.

كيف استقبل قناة وناسة كيدز

وهنا يمكنك استقبال قناة وناسة أطفال على كافة الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا للخطوات التالية:-