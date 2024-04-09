احصل على منحة 1150 ريال عماني من صندوق الرعاية الاجتماعية أعرف الشروط اللازمة من منفعة عُمان

إليك طريقة شروط الاستفادة من منفعة عُمان حيث تسعى سلطنة عُمان إلى تعزيز الرفاه الاجتماعي لمواطنيها، خاصة لتلك الفئات ضمن شرائح الدخل المنخفض والمتوسط، بهدف تسهيل تلبية احتياجاتهم الأساسية والرئيسية لكل أسرة، تبذل السلطنة جهود حثيثة لتقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين مواطنيها، وتسعى لمنحهم مستويات معيشية متقاربة قدر الإمكان، ولتحقيق هذا الغرض، يعمل صندوق الحماية الاجتماعية على توزيع الدعم المادي بشكل عادل وفعال لضمان وصوله إلى الأسر المستحقة.

شروط الاستفادة من منفعة عُمان

منفعة عُمان تعد واحدة من أبرز المبادرات التي تقدمها الحكومة العُمانية، بإشراف مباشر من صندوق الحماية الاجتماعية، هذا الدعم المالي، الذي يصرف على أساس شهري، يهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، من خلال توزيع المبلغ المحدد بناء على الجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة مضروب في 115 ريال عماني، وهذا الحساب يأخذ بعين الاعتبار إجمالي دخل الأسرة بكل مكوناتها، بما في ذلك الزوج، الزوجة، والأبناء غير العاملين.

استبعاد الأبناء من منفعة عُمان

توجد تفاصيل مهمة تخص استبعاد الأبناء من منفعة عُمان، وهي كالتالي:

الأبناء الذكور غير العاملين يتم استبعادهم من المنفعة عند بلوغ سن 26 عام.

الإناث غير العاملات يستبعدن من المنفعة عند الوصول إلى 40 عام.

النساء غير المتزوجات أو المطلقات مؤهلات للحصول على المنفعة.

أسرة مكونة من عشرة أفراد يمكن أن تتلقى دعم بقيمة 1150 ريال عماني.

إذا كان الدخل الإجمالي للأسرة 200 ريال، فإن المجموع الكلي للدعم المالي يصبح 1350 ريال عماني.

شروط التسجيل في منفعة عُمان

هناك شروط الاستفادة من منفعة عُمان حيث صندوق الرعاية الاجتماعية حدد مجموعة من الشروط لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة: