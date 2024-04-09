مبروك الفائزين .. سحب مسابقة الحلم مع مصطفى الآغا ليلة العيد 2024 وأعرف أسماء الرابحين على MBC

إليك تفاصيل حول موعد سحب مسابقة الحلم حيث تعتبر مسابقة الحلم من أبرز المحطات الترفيهية التفاعلية في العالم العربي، والتي لفتت الأنظار نحوها بفضل الجوائز الضخمة التي تقدمها، وسمعتها الطيبة في النزاهة والشفافية، وهذه المسابقة أصبحت محور اهتمام الجمهور العربي الذي يترقب بشغف مواعيد السحب التالية، ومع انطلاق موسمها الجديد في 7 يناير 2024، تتخذ المسابقة خطواتها العشوائية لاختيار الفائزين، ويتم الإعلان عنهم في برنامج يقدمه الإعلامي المعروف مصطفى الآغا، ولذلك، إن كانت لديك الرغبة في أن تكون أنت الفائز القادم، يتوجب عليك التحرك سريعا للمشاركة في المسابقة.

موعد سحب مسابقة الحلم

حسب ما أفاد به مصطفى الآغا، الوجه الإعلامي لمسابقة الحلم، سيتم السحب في مسابقة العام 2024 في الجمعة الأولى من كل شهر ميلادي، وعليه، فإن يتم السحب العشوائي على مبلغ 100,000 دولار أمريكي، إذا كنت من بين المشاركين في مسابقة الحلم، فكن على أهبة الاستعداد لموعد الإعلان عن الفائز الذي سيبث على الهواء مباشرة.

كيف تشارك في مسابقة الحلم بدون تكلفة

لتحظى بفرصة أن تكون الفائز التالي في مسابقة الحلم، يلزمك أولا المشاركة في المسابقة عبر الخطوات التالية:

أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” إلى رقم الاشتراك المخصص لبلدك.

اختر “إرسال”.

ستستقبل بعدها رسالة ترحيب تشتمل على تفاصيل الاشتراك.

تلي ذلك، ستبدأ بتلقي رسائل يومية تحمل أسئلة، وبهذا تكون قد أتممت عملية التسجيل بنجاح.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم لعام 2024

لكل دولة من دول العالم العربي رقم مخصص للمشاركة في مسابقة الحلم، تم تحديده من قبل إدارة المسابقة. وهذه هي الأرقام المعتمدة:

البلد الرقم مصر العربية 95450 / 95458 الأردن 98880 الكويت 4141 البحرين 2770 / 2266 سوريا 1555 لبنان 008821622775627 المملكة العربية السعودية زين: 75505 / STC: 858888 / Virgin: 300300

ما هي معايير المشاركة في مسابقة الحلم؟

بعد معرفتك موعد سحب مسابقة الحلم لتكون مشارك في مسابقة الحلم لعام 2024، يجب عليك تلبية الشروط التالية: