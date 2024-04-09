الفرحة دقت الأبواب…الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 وشروط التسجيل

الاسماء الجدد في تكافل وكرامة، أعلنت وزارة التضامن عن الدفعة الجديدة من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، حيث يتضمن الدعم المالي آلاف المواطنين، وتم الكشف عن أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة للدعم خلال شهر أبريل، بالإضافة إلى شروط التسجيل للانضمام إلى البرنامج.

الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة

شهدت وزارة التضامن إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين الراغبين في الانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة، حيث قامت الوزارة بالكشف عن الأسماء الجديدة في البرنامج، للاستعلام عن الأسماء المعلن عنها، يمكن للمواطنين اتباع عدة خطوات بسيطة عبر موقع الوزارة، وتشمل هذه الخطوات:

فتح الرابط الرسمي للموقع الإلكتروني المخصص لوزارة التضامن في مصر.

في مصر. اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين.

تحديد الخدمات المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة.

اختيار خيار الاستعلام عن الأسماء الجديدة في قائمة المعاش.

إدخال الرقم القومي للشخص المعني.

النقر على زر البحث.

سيظهر النتيجة التي توضح حالة الطلب المقدم.

شروط التقديم في تكافل وكرامة

لكي يتمكن المواطن الفقير في مصر من الانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة، يجب عليه تحقيق مجموعة من الشروط التي كشفت عنها الوزارة، بهدف تسهيل عملية التقديم، تتضمن هذه الشروط: