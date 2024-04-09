تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر تصل إلى 1500 دينار جزائري أعرف التفاصيل الآن

إليك تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر حبث أن تم الإعلان مؤخرًا من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية المختصة بشؤون التقاعد في الجمهورية الجزائرية عن خطوة تحسينية تشمل تعزيز الدخل الشهري للأفراد المتقاعدين، وهذا التحسين سيكون مؤثر ابتداء من شهر مايو للعام 2024، هذه الزيادة، كما أوضح في مداخلة إذاعية عبر القناة الثانية، ستشمل كافة معاشات التقاعد دون استثناء، وقد بين أيضا أن التشريعات القائمة تفضي إلى مراجعة معاشات هذه الفئة بصورة سنوية اعتبار من مايو، مؤكدا على التزام الحكومة برفع مستوى عيش المواطنين، سنقدم لكم في هذا النص آلية الاستفسار عن قيم المعاشات التقاعدية بالجزائر.

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر

وجه رئيس الدولة الجزائرية تعليماته للحكومة بزيادة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد في البلاد إلى 15 ألف دينار جزائري لمن كان يتقاضى 10 آلاف دينار، بينما سيرتفع معاش من يتقاضى 15 ألف دينار إلى 20 ألف دينار، ابتداء من مايو 2024.

توقيت زيادات معاشات التقاعد بالجزائر 2024

أعلن المسؤول الأول عن الصندوق الوطني المعني بالتقاعد في الجزائر عن بدء هذه الزيادات اعتبار من الأول من مايو 2024، وشدد على أن الجزائر تضع المتقاعدين ضمن أولوياتها، مؤكد على الزيادات الدورية التي تهدف لتحسين ظروفهم المعيشية، وذلك استناد لقرارات الرئاسة، وأضاف أن نسبة الزيادة ستكون 5% لمن يتقاضون معاشات تقل أو تعادل 20 ألف دينار جزائري، و4% لمن يتجاوز معاشهم هذا المبلغ.

آلية الاستعلام عن زيادات معاشات التقاعد بالجزائر لعام 2024

بعد معرفتك زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر للراغبين في الاستفسار عن معاشاتهم أو التحقق من قيم الزيادات، يمكنهم القيام بذلك من خلال الخطوات التالية: