“الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله” تردد قناة تكبيرات عيد فطر المبارك على مدار اليوم

غدًا أول أيام عيد الفطر المبارك التي ينتظره ملايين المسلمين في مختلف الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى أن هناك بعض القنوات الفضائية التي تقوم بإذاعة التكبيرات، ومن بينها قناة السعودية قرأن، وقناة كنوز، فضلاً عن قناة الحج الفضائية، ويمكنك القيام بإستقبالها على مختلف الأقمار الصناعية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات استقبال قنوات تكبيرات العيد

هناك بعض الخطوات الهامة لكي تقوم بإستقبال قنوات تكبيرات العيد على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم التوجه إلى إعدادات الرسيفر.

ليتم القيام بالضغط على زر “التثبيت اليدوي”.

إدخال التردد الجديد للقناة.

تحديد معامل الإستقطاب ومعدل ترميز الخطأ.

وعليه يتم الضغط على أيقونة “بحث”.

لتتمكن من القيام بإستقبالها على القمر الصناعي سواء النايل سات أو العرب سات.

تردد قناة الحج تكبيرات العيد

تقوم قناة الحج الفضائية بنقل تكبيرات عيد الفطر المبارك غدًا الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 في المملكة العربية السعودية، ولذلك يمكنك استقبالها كما في البيانات الأتيه:-

القمر الصناعي لقناة الحج يكون نايل سات.

تردد قناة الحج فهو 10922.

استقطاب قناة الحج فهو عمودي.

معامل الترميز لقناة الحج 27500.

معامل تصحيح الخطأ8/7.

تردد قناة السعودية قرأن

وهناك بعض المعلومات لكي تقوم بإستقبال قناة السعودية قرأن كريم، والإستماع إلى تكبيرات عيد الفطر المبارك، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي يكون نايل سات.

التردد يكون 12149.

استقطاب قناة السعودية قرأن فهو أفقي.

قناة كنوز كذلك ستقوم بإذاعة وبث تكبيرات عيد الفطر المبارك، ويتمثل ترددها في “10728”، والقمر الصناعي يكون النايل سات.