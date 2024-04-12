خطوات استخراج البطاقة الوطنية العراقية “الحجز الإلكتروني” عبر الموقع الرسمي والشروط اللازمة

نقدم لكم دليل مفصل يوضح خطوات استخراج البطاقة الوطنية العراقية وهي من أبرز الوثائق الرسمية والقانونية ذات الأهمية الكبيرة لجميع المواطنين العراقيين، واستجابة لتسهيل الإجراءات على المواطنين، قدمت الحكومة العراقية منصة إلكترونية تتيح إصدار البطاقة الوطنية الموحدة دون الحاجة إلى زيارة الدوائر الحكومية المعنية، في هذا السياق، نشرح بالتفصيل عملية استخراج هذه البطاقة والشروط والوثائق اللازمة لذلك.

خطوات استخراج البطاقة الوطنية العراقية

لتيسير إجراءات الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة، قامت الحكومة العراقية بإتاحة خدمة حجز المواعيد إلكترونيا عبر الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الإلكتروني: ابدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي المخصص لإدارة البطاقة الوطنية العراقية.

الوصول إلى خدمات البطاقة: اختر من القائمة الرئيسية خيار “خدمات البطاقة الوطنية العراقية”.

حجز موعد: من خلال النقر على خيار “حجز موعد”، يمكنك الاطلاع على المواعيد المتاحة.

اختيار الموعد المناسب: حدد اليوم والوقت الأمثل لك، مع مراعاة أن يتم الحجز قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إصدار البطاقة.

تأكيد الحجز: بإدخال رقم هاتفك الشخصي، قم بتأكيد الحجز واطبع إيصال الحجز لتقديمه عند استلام البطاقة.

شروط استخراج البطاقة الوطنية

لضمان إتمام عملية الاستخراج بنجاح، يجب على المتقدمين تلبية المعايير التالية:

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية.

السن: العمر المطلوب هو 18 سنة فأكثر.

الحجز المسبق: ضرورة تأكيد حجز الموعد قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد.

دفع الرسوم: يتوجب على المتقدم دفع رسوم إصدار البطاقة والتي تقدر بـ 5000 دينار عراقي.

الوثائق اللازمة

قبل التوجه لإصدار البطاقة وبعد معرفتك خطوات استخراج البطاقة الوطنية العراقية تأكد من تجهيز المستندات التالية:

عقد العمل: للراغبين في تحديث بياناتهم.

البطاقة التالفة: في حالة الرغبة بتجديدها.

المؤهل الدراسي: نسخة منه.

شهادة الميلاد: لمن يستخرج البطاقة لأول مرة.

إيصال دفع الرسوم: يجب تقديمه عند الطلب.

صور شخصية: صورتين حديثتين بمقاس 4×6.

هوية الأحوال المدنية: لرب الأسرة.

شهادة الموقف من التجنيد: للذكور.

باتباع هذه الخطوات وتحضير الوثائق اللازمة، يصبح بإمكان المواطنين العراقيين استخراج البطاقة الوطنية بكل يسر وسهولة، مما يسهم في تسريع وتيسير الإجراءات الرسمية والقانونية لهم.