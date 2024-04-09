تحميل واتساب جي بي GBWhatsApp الإصدار الجديد وفك الحظر شاملة التحديثات الجديدة
تحميل واتساب جي بي GBWhatsApp
إليك دليل شامل لتحميل واتساب جي بي حيث تزيد الرغبة في معرفة كيفية تحديث واتساب جي بي لقد ولاقت اهتمام بالغ من قبل الجمهور، نظرا لأن هذا التطبيق يحظى بشعبية واسعة كأحد التطبيقات الرائدة التي يسعى الكثيرون لاستخدامها لأغراض التواصل الفعال والمتميز بخصائصه الفريدة، وفي هذا المقال، سنستكشف سويا كافة التفاصيل المتعلقة بعملية تنزيل هذا التطبيق بالإضافة إلى كيفية تحديثه.
دليل شامل لتحميل واتساب جي بي
في هذه الأيام، يعد استخدام تطبيق واتساب أمر شائع بين الأفراد الذين يستفيدون منه في إرسال الرسائل النصية والصوتية، ومشاركة الفيديوهات والعديد من الملفات الأخرى، ومؤخرا، أدخل المطورون على هذا التطبيق تحديثات هامة وأضافوا خصائص جديدة ومهمة مثل إخفاء العلامتين الزرقاء، إمكانية استخدام أكثر من حساب، وغيرها من الميزات الفريدة غير المتوفرة في النسخة الأصلية من واتساب، يمكن تحديث واتساب جي بي باتباع الخطوات الآتية:
- يجب الذهاب أولا إلى إعدادات التطبيق في الهاتف المحمول، ثم الانتقال إلى خيار الأمان لتفعيل خاصية “المصادر غير المعروفة”.
- بعد ذلك، يتم الدخول إلى متجر Google Play، والضغط على خيار التحديث، حيث سيبدأ بعدها تنزيل النسخة الجديدة من التطبيق.
مميزات واتساب جي بي GB
بعد معرفتك دليل شامل لتحميل واتساب جي بي إليك المميزات حيث يتمتع واتساب جي بي بمجموعة من المميزات التي زادت من شهرته في الآونة الأخيرة، ومن هذه المميزات:
- تتيح الإمكانية للمستخدمين التنقل بين عدة أرقام هاتفية داخل نفس التطبيق دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.
- يسمح التطبيق بإرسال ما يصل إلى 100 ملف في مرة واحدة، مما يسهل عملية المشاركة الجماعية.
- يوفر التطبيق خاصية يمكن من خلالها إخفاء إشارة أن المستخدم قد شاهد الحالات.
- تمكين المستخدمين من حذف الرسائل بعد إرسالها، ما يعزز الخصوصية والتحكم.
- يمكن للمستخدمين إضافة تأثيرات مبهرة على الصور والفيديوهات قبل مشاركتها، لجعلها أكثر تميز.
- التطبيق قادر على دعم إرسال حتى 90 صورة دفعة واحدة، مما يعطي فرصة لمشاركة اللحظات بشكل مكثف.
- يسمح بإرسال رسائل إلى ما يصل إلى 600 جهة اتصال في وقت واحد، مما يجعل التواصل الجماعي أكثر سهولة.
- تقدم خاصية “وضع الطيران” داخل التطبيق، مما يسمح بقطع الإنترنت عن التطبيق وحده دون تأثير على استخدام الإنترنت في التطبيقات الأخرى.
- التطبيق يتيح إعادة توجيه الرسائل بدون ظهور علامة توجيه، مما يحافظ على سلاسة التواصل.
- يدعم التطبيق مجموعة من الخصائص المتقدمة مثل الرد التلقائي، بث الرسائل النصية، تصفية المحادثات، بالإضافة إلى إمكانية تغيير نوع الخط داخل التطبيق لتخصيص تجربة الاستخدام.