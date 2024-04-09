تحميل واتساب جي بي GBWhatsApp الإصدار الجديد وفك الحظر شاملة التحديثات الجديدة

إليك دليل شامل لتحميل واتساب جي بي حيث تزيد الرغبة في معرفة كيفية تحديث واتساب جي بي لقد ولاقت اهتمام بالغ من قبل الجمهور، نظرا لأن هذا التطبيق يحظى بشعبية واسعة كأحد التطبيقات الرائدة التي يسعى الكثيرون لاستخدامها لأغراض التواصل الفعال والمتميز بخصائصه الفريدة، وفي هذا المقال، سنستكشف سويا كافة التفاصيل المتعلقة بعملية تنزيل هذا التطبيق بالإضافة إلى كيفية تحديثه.

دليل شامل لتحميل واتساب جي بي

في هذه الأيام، يعد استخدام تطبيق واتساب أمر شائع بين الأفراد الذين يستفيدون منه في إرسال الرسائل النصية والصوتية، ومشاركة الفيديوهات والعديد من الملفات الأخرى، ومؤخرا، أدخل المطورون على هذا التطبيق تحديثات هامة وأضافوا خصائص جديدة ومهمة مثل إخفاء العلامتين الزرقاء، إمكانية استخدام أكثر من حساب، وغيرها من الميزات الفريدة غير المتوفرة في النسخة الأصلية من واتساب، يمكن تحديث واتساب جي بي باتباع الخطوات الآتية:

يجب الذهاب أولا إلى إعدادات التطبيق في الهاتف المحمول، ثم الانتقال إلى خيار الأمان لتفعيل خاصية “المصادر غير المعروفة”.

بعد ذلك، يتم الدخول إلى متجر Google Play، والضغط على خيار التحديث، حيث سيبدأ بعدها تنزيل النسخة الجديدة من التطبيق.

مميزات واتساب جي بي GB

بعد معرفتك دليل شامل لتحميل واتساب جي بي إليك المميزات حيث يتمتع واتساب جي بي بمجموعة من المميزات التي زادت من شهرته في الآونة الأخيرة، ومن هذه المميزات: