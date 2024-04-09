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موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1445 – 2024 وقت صلاة عيد الفطر في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة

صورة رحمة محمد رحمة محمدمنذ 13 دقيقة
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موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1445 – 2024 ينتظر المسلمين من شتى بقاع الأرض الموعد الذي يجب فيه علينا الفطر والذي يأتي بعد اليوم الأخير من شهر رمضان الكريم، حيث يقوم المسلمون بالاحتفال به في دول العالم المختلفة وتقوم الحكومة في كل دولة من الدول الإسلامية بتحديد العطلة التي يتم الحصول عليها بمناسبة عيد الفطر ومن أهم تلك الدول المملكة العربية السعودية فهي بلد الحرمين الشريفين.

كم عدد أيام الإجازة في المملكة العربية السعودية

اعلن المركز المسؤول عن البحوث الفلكية الموجودة في مدينة جدة في السعودية أن يوم الثلاثاء التاسع من أبريل سوف يكون اليوم الأخير من شهر رمضان الكريم وبذلك سوف يكون اليوم العاشر من أبريل الذي يوافق اليوم الأول من شهر شوال هو أول أيام عيد الفطر 2024،  وتبعاً للتقويم الدراسي في السعودية سوف يقوم الطلاب بالحصول على عطلة بمناسبة عيد الفطر بداية من الثامن عشر من رمضان الموافق 28 من مارس ومن المقرر أن تستمر العطلة 18 يوماً وتنتهي مع نهاية أيام عيد الفطر الثلاثة، وفيما يتعلق بعطلة العيد للقطاعين الحكومي والخاص  قامت الوزارة بالكشف عن أيام العطلة الخاصة بالعيد  كالتالي:

إجازة  العيد للموظفين بالسعودية
  • موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي: بنهاية عمل يوم الاثنين 29 رمضان 1445 الموافق 8 أبريل 2024، ولمدة أربعة أيام.
  • موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع العام: تبدأ من الخميس الموافق 4 إبريل 25 رمضان  وتستمر حتى 5 شوال 1445.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1445 – 2024

من المقرر إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية في الساعة (5:36) صباحًا من صباح أول أيام العيد في مدينة الرياض ،

المدينةتوقيت الصلاة
الدمام5:35 صباحًا
الظهران5:35 صباحًا
الخبر5:35 صباحًا
رأس تنورة5:35 صباحًا
القطيف5:36 صباحًا
الجبيل5:37 صباحًا
بقيق والأحساء5:38 صباحًا
الخفجي5:40 صباحًا
النعيرية5:41 صباحًا
القرية العليا5:44 صباحًا
حفر الباطن5:50 صباحًا

وقت صلاة عيد الفطر في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة

حيث تعد صلاة العيد من السنن المؤكدة وهي من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر كما أن موعد الصلاة في عيد الفطر يأتي مع بداية التوقيت التي تشرق فيه الشمس، ولذلك يجب على جميع المسلمين الخروج لأداء صلاة العيد حيث يخرج الناس في أرقى ملابسهم لزيارة الأقارب والأصدقاء مع تبادل التهاني بقولهم “عيد مبارك” وإعطاء العيدية للأطفال لإدخال شعور السرور والسعادة في قلوبهم.

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صورة رحمة محمد رحمة محمدمنذ 13 دقيقة
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