موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1445 – 2024 وقت صلاة عيد الفطر في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1445 – 2024 ينتظر المسلمين من شتى بقاع الأرض الموعد الذي يجب فيه علينا الفطر والذي يأتي بعد اليوم الأخير من شهر رمضان الكريم، حيث يقوم المسلمون بالاحتفال به في دول العالم المختلفة وتقوم الحكومة في كل دولة من الدول الإسلامية بتحديد العطلة التي يتم الحصول عليها بمناسبة عيد الفطر ومن أهم تلك الدول المملكة العربية السعودية فهي بلد الحرمين الشريفين.

كم عدد أيام الإجازة في المملكة العربية السعودية

اعلن المركز المسؤول عن البحوث الفلكية الموجودة في مدينة جدة في السعودية أن يوم الثلاثاء التاسع من أبريل سوف يكون اليوم الأخير من شهر رمضان الكريم وبذلك سوف يكون اليوم العاشر من أبريل الذي يوافق اليوم الأول من شهر شوال هو أول أيام عيد الفطر 2024، وتبعاً للتقويم الدراسي في السعودية سوف يقوم الطلاب بالحصول على عطلة بمناسبة عيد الفطر بداية من الثامن عشر من رمضان الموافق 28 من مارس ومن المقرر أن تستمر العطلة 18 يوماً وتنتهي مع نهاية أيام عيد الفطر الثلاثة، وفيما يتعلق بعطلة العيد للقطاعين الحكومي والخاص قامت الوزارة بالكشف عن أيام العطلة الخاصة بالعيد كالتالي:

إجازة العيد للموظفين بالسعودية موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي: بنهاية عمل يوم الاثنين 29 رمضان 1445 الموافق 8 أبريل 2024، ولمدة أربعة أيام.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع العام: تبدأ من الخميس الموافق 4 إبريل 25 رمضان وتستمر حتى 5 شوال 1445.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1445 – 2024

من المقرر إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية في الساعة (5:36) صباحًا من صباح أول أيام العيد في مدينة الرياض ،

المدينة توقيت الصلاة الدمام 5:35 صباحًا الظهران 5:35 صباحًا الخبر 5:35 صباحًا رأس تنورة 5:35 صباحًا القطيف 5:36 صباحًا الجبيل 5:37 صباحًا بقيق والأحساء 5:38 صباحًا الخفجي 5:40 صباحًا النعيرية 5:41 صباحًا القرية العليا 5:44 صباحًا حفر الباطن 5:50 صباحًا

وقت صلاة عيد الفطر في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة #الشؤون_الإسلامية:

إقامة صلاة #عيد_الفطر المبارك لعام ١٤٤٥هـ

في جميع مصليات الأعياد، وكذلك في جميع

الجوامع

عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز والهجر لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم.

ويكون وقت إقامتها بعد شروق الشمس

بـ 15… pic.twitter.com/g8ozopAwZW — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) March 31, 2024

حيث تعد صلاة العيد من السنن المؤكدة وهي من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر كما أن موعد الصلاة في عيد الفطر يأتي مع بداية التوقيت التي تشرق فيه الشمس، ولذلك يجب على جميع المسلمين الخروج لأداء صلاة العيد حيث يخرج الناس في أرقى ملابسهم لزيارة الأقارب والأصدقاء مع تبادل التهاني بقولهم “عيد مبارك” وإعطاء العيدية للأطفال لإدخال شعور السرور والسعادة في قلوبهم.