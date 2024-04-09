موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الرياض ومكة والدمام وجميع المدن السعودية 1445، التي تبدأ بعد ساعات قليلة بعدما انتهي شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبدأت التجهيزات لعيد الفطر المبارك أعادة الله علي جميع المسلمين بالصحة والسعادة، لذلك يبحث الكثير في أنحاء العالم الإسلامي عبر محرك بحث جوجل على موعد صلاة العيد، ومن ضمن هذه الدول المملكة العربية السُّعُودية، وذلك لتأدية صلاة العيد والتهنئة علي الأهل والأقارب والأصدقاء والأحباء للتألف والود، في هذا المقال سوف نتناول بالتفصيل معرفة موعد صلاة عيد الفطر في السُّعُودية 1445 ه‍.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الرياض ومكة والدمام وجميع المدن السعودية 1445

يتم الاستعداد لتأدية صلاة العيد والتهنئة حيث قامت المملكة العربية السعودية بتحديد موعد صلاة عيد الفطر السعيد في جميع المحافظات والمدن الخاصة بها حيث كانت علي النحو الآتي:

منطقة حفر الباطن صلاة العيد في الساعة 6.50 صباحَا.

مدينة الدمام سوف تقام في تمام الساعة 5.35 صباحَا.

منطقة القرية العليا صلاة العيد الساعة 5.44 صباحَا.

مدينة الظهران موعد الصلاة الساعة 5.35 صباحَا.

منطقة النعيرية سوف تتم الصلاة في الساعة 5.41 صباحًا.

مدينة الخبر صلاة العيد موعدها في الساعة 5.35 صباحَا.

منطقة الخفجي تقام الصلاة الساعة 5.40 صباحَا.

مدينة رأس تنورة الساعة 5.35 صباحًا موعد تأدية صلاة العيد.

منطقة بقيق والأحساء تقام الصلاة في تمام الساعة 5.38 صباحَا.

مدينة القطيف تتم الصلاة في الساعة 5.36 صباحَا.

منطقة الجبيل سوف تقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5.37 صباحًا.

صلاة العيد بمدينة جَدَّة من المقرر سوف تقام في تمام الساعة 6.33 صباحًا، ونذكركم برابط الترددات الناقلة لتكبيرات العيد.

اجازة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية 2024

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السُّعُودية بتتحديد موعد اجازة عيد الفطر المبارك، حيث بداية الاجازة من يوم الإثنين الموافق الثامن من شهر أبريل 2024 حيث تستمر مدة اربع أيام حتي يوم الجمعة الموافق الثاني عشر من أبريل 2024 مع الاعتبار مراعاة اللوائح والأنظمة حسب نظام وزارة العمل السعودي وذلك في حالة مصادفة أيام العيد ما أيام الراحة يقوم صاحب العمل بتعويض العامل اما اجازة قبل او بعد انتهاء اجازة العيد، ونذكركم برابط موعد صلاة العيد في الجزائر.

توقيت صلاة العيد 1445

أعربة وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السُّعُودية عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1445 داخل أراضي السُّعُودية على أن يكون بعد شروق شمس الأول من شوال بربع ساعة حسب تقويم ام القري في كافة محافظات المملكة السُّعُودية ادأم الله أعايدكم دهور عدّة.