“عيدكم مبارك”.. موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024 في جميع المدن وأماكن صلاة العيد بالمملكة

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024، الالاف من المواطنين والمقيمين يبحثون عن موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024 بالتزامن مع أن اول ايام عيد الفطر أصبح لا يفصلنا عنه سوى ساعات قليلة، فوفقا للرؤية الشرعية لهلال شوال سيبدء عيد الفطر غدا الاربعاء في معظم الدول العربية، ولذا سنتعرف خلال السطور القادمة على توقيت صلاة عيد الفطر في السعودية واماكن صلاة العيد.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024

ويبحث المسلمون عن موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024 التي تعد أحد السنن النبوية المؤكدة والمستحبة، وقد قامت الجهات المختصة بالإعلان عن موعد صلاة العيد في السعودية، حيث أنه بتحري هلال شهر شوال في المملكة فإن صلاة العيد ستكون عند الساعة 6:11 صباحًا، وتقام صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة كاملة، وتعد احدى مظاهر الاحتفال بالعيد.

اماكن صلاة عيد الفطر في السعودية 2024

أما عن اماكن صلاة عيد الفطر في السعودية 2024 فقد تم تحديدها من قبل الجهات الرسمية، والتي جائت على النحو التالي: