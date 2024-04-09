“عيدكم مبارك”.. موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024 في جميع المدن وأماكن صلاة العيد بالمملكة
موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024
موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024، الالاف من المواطنين والمقيمين يبحثون عن موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024 بالتزامن مع أن اول ايام عيد الفطر أصبح لا يفصلنا عنه سوى ساعات قليلة، فوفقا للرؤية الشرعية لهلال شوال سيبدء عيد الفطر غدا الاربعاء في معظم الدول العربية، ولذا سنتعرف خلال السطور القادمة على توقيت صلاة عيد الفطر في السعودية واماكن صلاة العيد.
موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024
ويبحث المسلمون عن موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024 التي تعد أحد السنن النبوية المؤكدة والمستحبة، وقد قامت الجهات المختصة بالإعلان عن موعد صلاة العيد في السعودية، حيث أنه بتحري هلال شهر شوال في المملكة فإن صلاة العيد ستكون عند الساعة 6:11 صباحًا، وتقام صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة كاملة، وتعد احدى مظاهر الاحتفال بالعيد.
اماكن صلاة عيد الفطر في السعودية 2024
أما عن اماكن صلاة عيد الفطر في السعودية 2024 فقد تم تحديدها من قبل الجهات الرسمية، والتي جائت على النحو التالي:
- إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية تعلن تخصيص مصلى العيد في حي المساعدية و13 جامعًا.
- إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية، حددت 45 جامعًا ومصلى بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.
- إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الوجه حددت41 جامعًا ومصلى بالمحافظة والمراكز التابعة لها.
- أعلنت أمانة محافظة جدة تجهيز (776) جامعا ومصلى.
- أعلنت أمانة منطقة القصيم تجهيز 78 مصلى.
- إدارة المساجد في منطقة الحائل جهزت 635 جامعا، على أن يكون موعد دخول الإمام لصلاة العيد في تمام الساعة (06:08) صباحا.
- في منطقة الجوف، جهزت السلطات 173 جامعًا ومصلى، بواقع 59 بسكاكا، و20 بمحافظة دومة الجندل، و17 في صوير، و31 في طبرجل، و46 في القريات.