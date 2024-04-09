حساب المواطن يوضح كيفية سحب الاسم من حساب الأسرة وتسجيل الفرد كمستقل.. وإليكم الشرح

يتساءل العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيفية سحب أسمائهم بعد الانتقال لمنزل آخر، من حساب الأسرة إلى حساب مستقل، كما يحتاج العديد من الأزواج الجدد من القيام بهذا الإجراء لسحب اسمهم من حساب أسرتهم، كما يتساءل العديد من المواطنون عن مبلغ قيمة الاستحقاق، وفيما يلي من الفقرات سنتناول التفاصيل لنجيب عن هذه الأسئلة.

كيفية سحب الاسم من حساب الأسرة في حساب المواطن؟

استجابت خدمة المستفيدين لاستفسار من مواطنة تقول: “لقد سجلت في التأمينات وأحتاج إلى سحب اسمي من والدي، كما أنني أرغب في تسجيل شخص آخر كمستقل ولكنني أواجه مشكلة”، وقد جاء رد خدمة المستفيدين بالقول: “يمكن للمستقل التسجيل، ولكن يجب عليه إرفاق وثائق تثبت استقلاليته، كما يمكنك معرفة جميع الوثائق اللازمة من خلال زيارة حسابك، ثم اختيار ملف المستفيد، ثم المرفقات، وعند قبولك كمستقل، ستظل كتابع في حساب الأسرة الخاص بك ولن يتم حذفك، وأكملت المواطنة مشكلتها قائلة: “تم التسجيل بالبيانات المطلوبة، ولكن لا يوجد وثيقة تثبت الاستقلالية، ولم يتم تحويل المبلغ لأبوي في حساب المواطن منذ أكثر من شهر، ويرجع السبب إلى وجودي في التأمينات”، ورد البرنامج قائلاً: “في حالة عدم وجود وثيقة تثبت الاستقلالية، ستضاف تلقائياً كتابع في حساب الأسرة، مع اختلاف الاستحقاق وفقاً لإجمالي الدخل وتركيب الأسرة”.

كيف تحسب قيمة الاستحقاق في برنامج حساب المواطن؟

يبحث العديد من المستفيدين المؤهلين لبرنامج حساب المواطن في الدورة الـ77 عن قيمة استحقاق دفعة إبريل التي كان من المقرر إيداعها في 3 إبريل وتشمل الدعم الإضافي، ويختلف مبلغ الاستحقاق من شخص إلى آخر، ولكن يمكن استعمال الحاسبة التقديرية المتاحة في برنامج حساب المواطن لمعرفة المبلغ الشهري المستحق لهم.