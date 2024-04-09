التقديم ينتهي قريباً.. مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض يعلن عن 6 وظائف شاغرة

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض عن فتح باب التقديم لست وظائف إدارية للرجال والنساء، تتوافر هذه الوظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس وما فوق، وتتميز بعضها بعدم الحاجة إلى خبرة سابقة، وتشمل مواقع العمل كل من الرياض وجدة، وإليكم التفاصيل.

تفاصيل الشواغر الوظيفية في مستشفى الملك فيصل

يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، وفيما يلي تفاصيل هذه الوظائف:

سكرتير أول في الرياض: يتطلب خبرة سنتين في مجال السكرتارية مع حصول المتقدم على درجة البكالوريوس أو دبلوم لمدة أربع سنوات، آخر موعد للتقديم هو يوم الأربعاء، 1 شوال 1445هـ الموافق 10 أبريل 2024م. مساعد أول لسجلات طبية في الرياض: لا يشترط وجود خبرة مع حصول المتقدم على درجة البكالوريوس، أما حملة الدبلوم فيجب أن يكون لديهم سنة خبرة ذات الصلة بالدرجة الزمالة، آخر موعد للتقديم هو يوم الأربعاء، 1 شوال 1445هـ الموافق 10 أبريل 2024م. مدير قسم إدارة الأزمات والكوارث في المدينة المنورة: يشترط خبرة خمس سنوات مع حصول المتقدم على درجة الماجستير، أو سبع سنوات مع درجة البكالوريوس، بالإضافة إلى سنتين في مناصب إشرافية، آخر موعد للتقديم هو يوم الخميس، 9 شوال 1445هـ الموافق 18 أبريل 2024م. رئيس قسم التوظيف الدولي في جدة: يتطلب خبرة خمس سنوات مع حصول المتقدم على درجة الماجستير، أو سبع سنوات مع درجة البكالوريوس، آخر موعد للتقديم هو يوم الأربعاء، 8 شوال 1445هـ الموافق 17 أبريل 2024م. مساعد رئيس قسم السجلات الطبية في الرياض: يتطلب خبرة ثماني سنوات، منها أربع سنوات في منصب إشرافي مع حصول المتقدم على الماجستير، أو عشر سنوات مع درجة البكالوريوس. مساعد ثاني لسجلات طبية في الرياض: لا يشترط وجود خبرة مع حصول المتقدم على درجة البكالوريوس، أما حملة الدبلوم فيجب أن يكون لديهم سنة خبرة، آخر موعد للتقديم هو يوم الأربعاء، 1 شوال 1445هـ الموافق 10 أبريل 2024.

طريقة التقديم على الوظائف المتاحة في مستشفى الملك فيصل

إليكم خطوات التقديم للوظائف المتاحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي: