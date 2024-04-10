رسميًا.. الشؤون الإسلامية تعلن مواعيد صلاة عيد الفطر بالسعودية 1445 بالمدن

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية عن مواعيد صلاة عيد الفطر بالسعودية 1445 بالمدن، حيث تبدأ الصلاة الخاصة بعيد الفطر المبارك بعد أن تشرق الشمس بحوالي خمس عشر دقيقة، ولكن يوجد فروق في التوقيت حسب الموقع الفلكي لكل مدينة في المملكة، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

مواعيد صلاة عيد الفطر بالسعودية 1445 بالمدن

يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين حول موعد صلاة العيد في السعودية 2024 في كل المناطق، مواعيد صلاة عيد الفطر بالسعودية 1445 بالمدن وجاءت كما يلي حسب الحسابات الفلكية:

في الأحساء: الساعة 5:50 صباحاً.

في جدة : الساعة 6:23 صباحاً.

المدينة المنورة: الساعة 6:19 صباحا.

في مكة المكرمة : الساعة 6:20 صباحاً.

موعد صلاة العيد في حفر الباطن: تمام الساعة 5.50 صباحاً.

القرية العليا: الساعة 5.44 صباحاً.

النعرية : في تمام الساعة 5:41 صباحاً.

موعد صلاة العيد في بقيق: تمام الساعة 5:38 صباحاً.

موعد صلاة العيد في الجبيل : الساعة 5:37 صباحاً.

موعد صلاة العيد في القطيف : الساعة 5:36 صباحاً.

الظهران: الساعة 5:35 صباحاً.

الدمام: تمام الساعة 5:35 صباحاً.

رأس تنورة: الساعة 5:35 صباحاً.

صلاة العيد في الخبر: الساعة 5:35 صباحاً.

موعد صلاة العيد في الرياض: الساعة 5:50 صباحاً.

إجازة عيد الفطر الرسمية بالمملكة 1445ه‍

بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في جميع الدول العربية، حيث أن سوف تبدأ عطلة العيد بشكل رسمي بداية من اليوم العاشر من شهر أبريل الجاري والذي يوافق يوم الأربعاء، وذلك بناء على ذلك: