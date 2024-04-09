“موعد صلاة العيد”.. متى موعد صلاة العيد في السعودية 2024 في كل المناطق

ساعات قليلة ويهل علينا عيد الفطر المبارك، حيث ينتظره المسلمين في بقاع الأرض لينشر السعادة والبهجة والفرحة بين الناس، وهناك الكثير من مظاهر الاحتفال بالعيد وصلاة العيد على رأسها، فصلاة العيد لها مكانة عند الجميع وله فضل عظيم جداً، ويتساءل الكثيرون عن موعد صلاة عيد الفطر في المملكة العربية بكافة المناطق فيها، حيث يوجد تفاوت في إقامة صلاة العيد في المدة والمحافظات بالمملكة، وخلال هذا التقرير نوافيكم كل التفاصيل بخصوص هذا الأمر.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024

أعلنت المملكة العربية السعودية أن يوم الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان 1445، وأول أيام عيد الفطر يكون يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024، وعليه وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، إقامة صلاة العيد في كافة فروع الوزارة بالمملكة، وتبدأ صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة بتوقيت أم القرة في كافة المناطق، ومواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في مناطق السعودية كالتالي:

موعد صلاة عيد الفطر في مدينة الرياض في تمام الساعة 5:32 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر في مدينة الدمام في تمام 5:16 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة في تمام 6:1 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة في تمام 6:16 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر في مدينة خميس مشيط في تمام 6:8 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر في مدينة نجران في تمام 5:56 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر في مدينة جازان في تمام 6:11 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر في مدينة القطيف في تمام 5:36 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر في مدينة جدة في تمام 6:11 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر في مدينة حائل في تمام 5:34 صباحاً.

كيفية صلاة العيد

صلاة عيد الفطر المبارك تبدأ بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب كل منطقة، وهي ركعتين الركعة الأولى بها سبعة تكبيرات دون تكبيرة الإحرام أو الركوع، والركعة الثانية خمسة تكبيرات دون تكبيرة الإحرام والركوع والتكبيرات قبل قراءة الفاتحة.