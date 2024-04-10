“عملاق الفئة المتوسطة”.. مواصفات وسعر هاتف Galaxy Samsung A73 الداعم لخاصية الـ5G !!

قامت شركة سامسونج بطرح هاتف جديد يطلق عليه عملاق الفئة المتوسطة، وهو Samsung Galaxy A73 الداعم لشبكة الـ5G، حيث يتمتع هذا الهاتف بمواصفات خرافية، لذلك إذا أردت أن تجرب مزاياه يمكنك أن تقوم بشراءه من أقرب متجر هواتف لك، ومن الجدير بالذكر أيضا أن أحد أهم مزايا هذا الهاتف هي الكاميرا الأمامية الخاصة بها، حيث أن دقتها تصل إلى 108 ميجا بكسل، بالإضافة إلى الشاشة الرائعة التي يمتلكها، تابع معنا خلال السطور القادمة من المقال لمعرفة أهم مزايا هذا الهاتف، وكذلك سعره في المتاجر.

ما هي مواصفات هاتف Samsung galaxy A73

كما ذكرت أن هاتف Samsung galaxy A73 يتمتع بالعديد من المزايا الرائعة التي تجعله الخيار المفضل عند اقتناء الهواتف، وتتمثل هذه الميزات في عدة نقاط على النحو التالي:

تتميز شاشته بأنها من نوع Plus AMOLED Super، بحجم 6.7 إنش، ومعدل التحديث الخاص بها 120 هرتز.

كما يتميز المعالج بأنه من نوع Snapdragon G 778، بتكنولوجيا نانو 6، والمعالج الرسومي من نوع Adreno 642L.

أما الكاميرا الخلفية منها فهي رباعية 108 ميجا بكسل، وذات فتحة عدسة F/1.8، وتدعم المثبت بصري وتدعم خاصية الـOIS.

أما الكاميرا الثانية تتميز بالتصوير الواسع، بينما الكاميرا الثالثة دقتها 5 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.4/F، وهي خاصة بالتصوير الماكرو، بينما الكاميرا الرابعة دقتها 5 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.4/F، وهي كاميرا خاصة بالعزل، وتدعم هذه الكاميرات وجود فلاش أحادي ليد.

أما الكاميرا السيلفي (الأمامية)، فدقتها 32 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2/F.

يتمتع الهاتف ببطارية قوية سعتها 5000 مللي أمبير، كما أنها تدعم قوة شحن 25 واط، ومنفذ شحن USB من نوع Type C.

يتوفر الموبايل بعدة ألوان مختلفة مثل اللون الرمادي واللون الأخضر النعناعي وباللون الأبيض.

ما هو سعر الهاتف في مصر؟

جاءت أسعار هاتف Samsung galaxy A73 كالآتي في مختلف الدول: