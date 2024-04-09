“نزلها وفرح عيالك”.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 wanasah لمشاهدة اجمل اغاني الاطفال واغاني لولو الشطورة طول اليوم

يبحث معظم الأطفال عن تردد قناة وناسه الجديد 2024 على شاشه التلفزيون فهي احد أشهر قنوات الاطفال في العالم العربي نظرا لما تقدمه من محتوى ترفيهي أمن على اعمار الأطفال المختلفة، وتتميز القناه بأنها تعرض أحدث وأروع اغاني واناشيد الأطفال الشيقة على مدار الساعة وطول اليوم دون دفع اشتراك شهري، فهي قناة مجانية تقوم بعرض الاغاني والأناشيد باللغة العربية لكي تنمي مهارات الأطفال الفكرية، كما أنها تعرض بعض الاغاني الهادفة التي تهدف إلى توعية الأطفال في بعض المواقف التي ستواجهم في حياتهم اليومية، وسوف نعرض لكم من خلال السطور التالية احدث وأروع اغاني واناشيد الأطفال الرائعة التي تنال اعجاب كل طفل وطفلة و التي تبثها قناه وناسة.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

والآن نقدم لكم تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات ليتمكن الاطفال الصغار من مشاهدة كافة ما يعرض على شاشة القناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة :11470.

ضبط معامل تصحيح الخطأ:5/6.

الجودة :sd.

معدل الترميز :27500.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024

يبحث الكثير من أولياء أمور الأطفال عن كيفية ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024 لتقديم وسائل التسلية والمتعة لهم، وسنعرض لكم كيفية ضبط تردد قناة وناسة من خلال اتباع الخطوات التالية :

يجب عليك في البداية تشغيل جهاز الاستقبال من خلال جهاز التحكم الخاص بك.

اضغط على زر menu الموجود في الريموت.

ثم اختر كلمة التركيب الهوائي التي ستظهر امامك.

اختر ايقونة اضافة قناة.

قم بادخال التردد الخاص بالقناة، وكافة البيانات الخاصة به.

حدد القمر الصناعي، ثم اضغط على كلمة بدء البحث.

بعد انتهاء البحث سيظهر لك القناة.

اضغط على كلمة “حفظ” لتظهر القناة لك في القائمة.

اغاني قناة وناسة 2024