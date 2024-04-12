شاهد مالايصدق في عالم الحيوانات.. اليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 بجودة عالية.. نزلها ودلع عيالك يلا!!

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك هو أحد الموضوعات التي تثير اهتمام الكثيرين، حيث تعتبر هذه القناة من أشهر القنوات التي تقدم محتوى ثقافي وعلمي مميز للمشاهدين، تأسست قناة ناشيونال جيوغرافيك في عام 1888 من قبل جمعية الجغرافيون الوطنيين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من أبرز القنوات في مجال الجغرافيا والعلوم.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك يختلف بحسب المنطقة والدولة التي تعيش فيها، ولكن يمكن الوصول إليه من خلال العديد من القنوات الفضائية والكوابل التلفزيونية، تقدم القناة برامج متنوعة تتناول مواضيع مثل الحياة البرية، العلوم، التاريخ، الثقافات العرقية، والعديد من المواضيع الأخرى التي تثري معرفة المشاهدين، وبفضل محتواها الغني والمثير، تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك وجهة مفضلة للكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن ترفيه مفيد ومثر، فهي تقدم برامج تثقيفية وترفيهية في آن واحد، تجذب الكبار والصغار على حد سواء، بفضل الجودة العالية للإنتاج والمعلومات القيمة التي تقدمها، تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك مصدراً هاماً للتعلم والتسلية.

مميزات القناة

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك أيضا بتقديم برامج حصرية ومميزة، تستعرض العديد من الظواهر الطبيعية والثقافات حول العالم، وبفضل شبكة مراسلين ومصورين متخصصين، تستطيع القناة تقديم صور حية وحصرية من مختلف أنحاء العالم، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر إثارة وتشويقا، بالإضافة إلى ذلك، تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك برامج توعوية تسلط الضوء على قضايا البيئة والحفاظ على الطبيعة والحياة البرية، تلعب هذه البرامج دورا هاما في توعية الناس بأهمية الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وتشجيعهم على اتخاذ إجراءات للحفاظ على كوكب الأرض وموارده الطبيعية.

تردد القناة

التردد: 11526.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة: SD.

خطوات ضبط وتنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك

يوجد مجموعة من الإجراءات اللازم اتباعها لإعداد وتحميل قناة ناشيونال جيوغرافيك، وتتمثل فيما يلي: