“الله اكبر ولله الحمد”.. نزل تردد القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الفطر المبارك من الحرم المكي 2024 بالمجان بجودة HD على النايل سات
تردد القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الفطر المبارك من الحرم المكي مع اقتراب عيد الفطر المبارك بدأت عمليات البحث عن القنوات التي ستقوم بنقل تكبيرات العيد للاحتفال بالعيد المبارك، وضبط اعدادات القناة لا يتطلب فني متخصص بل إنه أمر قمة في السهولة يستطيع أى فرد أن يقوم بتنزيل وتحميل القنوات، ونقدم لكم من خلال السطور القادمة يمكنك التعرف علي الترددات الخاصة بهذه القنوات وطريقة تحميل القنوات وتنزيلها ثم تثبيتها بطريقة سهلة بسيطة دون أية صعوبة.
تردد القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الفطر المبارك من الحرم المكي
يمكن الاستماع إلي تكبيرات العيد من خلال القنوات التالية والتي سنعرض لكم الترددات الخاصة بها وهي:-
قناة السعودية قرأن
يمكنك مشاهدتها من خلال التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات وهو
- التردد: 12149
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
- معامل الترميز:27580
- معامل الاستقطاب : أفقي.
- جودة القناة: HD.
- التشفير: قناة مجانية.
تردد قناة كنوز الفضائية
يمكنك مشاهدتها من خلال التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات وهو:-
- التردد :10728
- معامل تصحيح الخطأ :5/6
- معامل الاستقطاب : أفقي
- معامل الترميز :27500
- جودة القناة :HD
تردد قناة لبيك اللهم لبيك
والتي يمكنك مشاهدتها من خلال التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات وهو:-
- التردد:10922
- معامل تصحيح الخطأ:⅞
- معامل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب : رأسي
- جودة القناة : HD .
خطوات تنزيل القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الفطر المبارك 2024
أن تحميل القنوات أمر سهل وبسيط جدا يمكن لأي شخص فعله فقط باتباع عدد من الخطوات البسيطة وهي:-
- من خلال جهاز التحكم الخاص بالتلفاز يتم الضغط على زر القائمة.
- قم باختيار خاصية ضبط قنوات التلفاز.
- قم بتعديل اختيار البحث إلي البحث اليدوي.
- قم بإدخال البيانات الخاصة بالقناة التي تريد تنزيلها مثل التردد، معامل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ ومعامل الاستقطاب.
- قم بالنقر على زر البحث.
- بعد الانتهاء من عملية البحث ستظهر القناة التي أردت تحميلها بالإضافة إلي عدد من القنوات، قم بالضغط على زر الحفظ للتأكيد على تنزيل القناة على الجهاز الخاص بك .