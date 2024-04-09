“الله اكبر ولله الحمد”.. نزل تردد القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الفطر المبارك من الحرم المكي 2024 بالمجان بجودة HD على النايل سات

تردد القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الفطر المبارك من الحرم المكي مع اقتراب عيد الفطر المبارك بدأت عمليات البحث عن القنوات التي ستقوم بنقل تكبيرات العيد للاحتفال بالعيد المبارك، وضبط اعدادات القناة لا يتطلب فني متخصص بل إنه أمر قمة في السهولة يستطيع أى فرد أن يقوم بتنزيل وتحميل القنوات، ونقدم لكم من خلال السطور القادمة يمكنك التعرف علي الترددات الخاصة بهذه القنوات وطريقة تحميل القنوات وتنزيلها ثم تثبيتها بطريقة سهلة بسيطة دون أية صعوبة.

تردد القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الفطر المبارك من الحرم المكي

يمكن الاستماع إلي تكبيرات العيد من خلال القنوات التالية والتي سنعرض لكم الترددات الخاصة بها وهي:-

قناة السعودية قرأن

يمكنك مشاهدتها من خلال التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات وهو

التردد: 12149

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معامل الترميز:27580

معامل الاستقطاب : أفقي.

جودة القناة: HD.

التشفير: قناة مجانية.

تردد قناة كنوز الفضائية

يمكنك مشاهدتها من خلال التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات وهو:-

التردد :10728

معامل تصحيح الخطأ :5/6

معامل الاستقطاب : أفقي

معامل الترميز :27500

جودة القناة :HD

تردد قناة لبيك اللهم لبيك

والتي يمكنك مشاهدتها من خلال التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات وهو:-

التردد:10922

معامل تصحيح الخطأ:⅞

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب : رأسي

جودة القناة : HD .

خطوات تنزيل القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الفطر المبارك 2024

أن تحميل القنوات أمر سهل وبسيط جدا يمكن لأي شخص فعله فقط باتباع عدد من الخطوات البسيطة وهي:-