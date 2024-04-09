“مطلوب من ناس كتير” مواصفات HONOR X5 Plus الفخم.. السعر مفاجأة!

هاتف HONOR X5 Plus هو من أحدث إصدارات الاقتصادية من شركة هونر ويتميز هذا الهاتف بتصميم رائع و انيق وشاشة بحجم 6.56 بالإضافة إلى بوصة بتردد 90 هيرتز بدقة HD+ وكاميرا خلفية الأساسية 50 ميجا بكسل وأيضا كاميرا أمامية 5 ميجا بكسل كما يأتي بمعالج Helio G36 مع بطارية كبيرة 5200 مللي أمبير وبالإضافة لشحن 10 واط، فلنعرف ما هي مواصفاته و مميزاته و عيوبه.

مواصفات هاتف HONOR X5 Plus

يأتي هاتف هونر الجديد HONOR X5 Plus بمجموعة من المواصفات الرائعة، ومن تلك المواصفات ما يلي:

يقوم بدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني الي الرابع.

جودة و متانة الخامات المستعملة في الجوال تأتي من البلاستيك.

ذات ذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت.

يقوم بدعم الجوال شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

الكاميرا السلفي تأتي ذات دقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.

يأتي الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac كما يقوم بدعم الـ Wi-Fi Direct.

يقوم بدعم الهاتف البلوتوث بإصدار 5.1 مع خاصيتي الـ A2DP, LE, aptX HD.

الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD ودقة 1080 بكسل بما يعادل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة.

بالإضافة إلى أنه يدعم التصوير بجودة الـ HD ودقة 720 بكسل بما يعادل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة.

يتوافر الجوال باللون الأزرق و باللون الأسود.

تأتى البطارية بسعة 5200 مللي أمبير بالإضافة لشحن بقوة 10 واط.

يتوفر الهاتف باللون الأزرق و اللون الأسو.

الهاتف يدعم مستشعرات القرب والتسارع.

مميزات هاتف HONOR X5 Plus

يُعتبر هاتف HONOR X5 Plus خيارًا ممتازًا لمن يبحثون عن جهاز يجمع بين الأداء القوي والسعر المعقول، حيث يأتي هذا الهاتف بذاكرة داخلية تبلغ 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 4 جيجابايت، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة وفعالة، وأما عن مميزات موبايل HONOR X5 Plus فهي على النحو التالي:

شاشة كبيرة تعطي تجربة مرضية خلال مشاهدة الفيديوهات مع دعمها لمعدل التحديث الـ 90Hz.

بطارية كبيرة السعة تصمد للعمل لمدة كبيرة.

كاميرا خلفية بأداء جيد.

خامات و تصميم مقبولة من هونر.

عيوب موبايل HONOR X5 Plus

يجدر الإشارة إلى أن هاتف HONOR X5 Plus به مجموعة من العيوب، وهي كالآتي:

احرف الجوال ما زالت كبيرة بصورة مبالغ فيه.

شاشة ذات دقة HD+ بدلًا من FHD+.

سوف تحتاج إلى وقت طويل لشحن البطارية بسبب استطاعة الشحن الضعيفة.

يعتبر المعالج أضعف و أقل معالج اقتصادي.

سعر هاتف HONOR X5 Plus في الدول العربية

بالنسبة لسعر هاتف HONOR X5 Plus في جمهورية مصر العربية، فإنه يُباع بسعر 5800 جنيه مصري، وهو سعر يُعد مناسبًا للمواصفات التي يقدمها، وأما في المملكة العربية السعودية فإن الهاتف متاح بسعر 360 ريال سعودي، وهو ما يُظهر القيمة الكبيرة التي يحصل عليها المستهلك مقابل المال الذي يدفعه، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يُمكن اقتناء الهاتف بسعر 340 درهم إماراتي، مما يجعله خيارًا جذابًا للغاية في سوق الهواتف الذكية.