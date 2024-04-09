“القط والفار المجانين”.. استقبل الآن تردد قناة توم وجيري TOM and JERRY الجديد 2024 والاستمتاع بأفلام الكرتون المضحكة

تحرص الكثير من الأمهات على توفير كل طرق التسلية للأطفال من البيت وتحديداً مع إجازة العيد، وتعتبر قناة توم وجيري من أكثر القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال والتي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي وتثقيفي وغيرها، فهي تقدم خدماتها على مدار اليوم بشكل مجاني دون اشتراكات شهرية ودون تقطيع أو تشويش، وفي الفترة الأخيرة عملت القناة على توفير محتوى بجودة عالية وصوت وصورة أوضح وأنقى، وسوف نتعرف معكم الآن عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات.

تردد قناة توم وجيري

تعتبر قناة توم وجيري من أنجح القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال، فهي تستعرض عبر شاشتها محتوى متنوع ينال إعجاب الجميع ويستفيد منها الأطفال في الفئات العمرية المختلفة، فهي تعرض مجموعة من البرامج التي تغرس القيم والمبادئ والاخلاق في نفوس الأطفال، كما تساعد الأمهات في تربية أبنائهم بالطريقة الصحيحة وعلى نهج الدين الاسلامي، كما تتميز القناة بتقديم مجموعة من الافلام الكرتونية الحديثة والقديمة أيضاً، بالإضافة إلى الكرتون التعليمي الذي يساعد الأطفال في تنمية المهارات العقلية والفكرية.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

يمكن لكل محبي ومشاهدي قناة توم وجيري في الوطن العربي الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة عبر شاشتها بجودة عالية من خلال ضبط ترددها على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم بالبيانات التالية:

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: sd.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

من السهل جداً استقبال قناة توم وجيري على العرب سات من اي مكان بالوطن العربي بالتردد التالي: