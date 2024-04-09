عاجل!! لينك وشروط الحصول على منفعة عمان من صندوق الرعاية الاجتماعية بقيمة 1150 ريال

تقدم دولة عمان بعض المساعدات الاجتماعية كشكل من أشكال الدعم لأصحاب الرواتب البسيطة وفئة محدودي الدخل، حيث يساهم ذلك الدعم في تلبية احتياجات المعيشة الأساسية لتلك الأسر أو الأفراد، ويعمل صندوق الرعاية الاجتماعية في عمان على تقديم دعم منفعة عمان بقيمة 1150 ريال عماني وفقًا لبعض الشروط الهامة التي تثبت استحقاق المتقدم لطلب الدعم.

الفئات المستحقة لدعم منفعة عمان

لقد حدد صندوق الرعاية الاجتماعية مجموعة من الفئات المستحقة لصرف دعم منفعة عمان، ويمكننا التعرف على تلك الفئات من خلال الآتي:

الشباب الذكور الغير عاملين اللذين لم تتجاوز أعمارهم 26 عامًا. البنات الغير عاملات اللاتي لم تتجاوز أعمارهم 40 عامًا. السيدات الغير متزوجات أو المطلقات. في حالة وصول عدد أفراد الأسرة إلى 10 أفراد وتلبية الأسر للشروط المحددة، تحصل الأسرة على دعم بقيمة 1350 ريال عماني.

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شروط التسجيل في منفعة عمان

للانتفاع من قيمة منفعة عمان بدعم يصل إلى 1150 ريال عماني، يجب توافر عدة شروط قد أوضحها صندوق الرعاية الاجتماعية، وتتمثل في:

يلزم أن يكون المتقدم لطلب الدعم حاصلًا على الجنسية العمانية. يجب وجود الإقامة الدائمة داخل حدود سلطنة عمان. يجب عدم امتلاك أي عقارات أو أملاك. يشترط عدم تجاوز قيمة رواتب الأسرة قيمة الدعم المقدم. يجب وجود حساب بنكي للشخص المستفيد من الدعم. يشترط تقديم كافة الأوراق الرسمية المطلوبة كبند أساسي لقبول طلب الدعم. يلزم تقديم المستفيد عقد زواج أو طلاق سواء كان رجلًا أو امرأة في حالة الاستحقاق.

في حالة استيفاء جميع هذه الشروط، يحق للمواطن العماني التقدم بطلب للحصول على دعم منفعة عمان بقيمة تصل إلى 1150 ريال عماني.