وفري فلوس الجاهز وحضري قعدة التلفزيون“ طريقة عمل بسكويت العيد بمكونات اقتصادية بأسهل طريقة وخطوة بخطوة

العيد لا يكتمل بدون البسكويت وهو يعتبر واحد من الحلويات المهمة التي تقوم جميع السيدات بتحضيرها عند قدوم عيد الفطر، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا أفضل طريقة لعمل بسكويت العيد.

طريقة عمل بسكويت العيد

يعتبر بسكويت العيد واحد من الأشياء الأساسية عند المصريين وذلك لأنه يتم تناوله مع الحليب أو الشاي عقب الإنتهاء من صلاة العيد وطريقة تحضيره كالتالي:

المكونات:

كيلو جرام من الدقيق.

½ كوب من الحليب.

4 بيضات ويجب أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.

500 جرام من الزبدة الصفراء.

½ كوب من الكاكاو.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير:

أولا في وعاء عميق قومي بوضع كل من الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو والملح والنشا والفانيليا وادمجيهم جيدا. ثم قومي بإضافة الزبدة واخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس. في صينية يجب تغطيتها بواسطة مادة دهنية. ثم ضعي العجينة في ماكينة البسكويت أو كيس الحلويات وقومي باستخدمها ورص البسكويت في الصينية. ادخليها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويجب متابعته حتى ينضج.

طريقة عمل بسكويت النشادر

المكونات:

كيلو من الدقيق.

كوبين ونصف من السمن.

500 جرام من الزبدة.

أربع ملاعق نشا.

أربع بيضات.

½ كيلو من اللبن.

ملعقتين صغيرة من النشادر.

ملعقتين من البيكنج بودر.

ملعقتين من الفانيليا.

طريقة التحضير: