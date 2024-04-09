“الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا“ تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد رمضان 2024.. اضبطها فورا واستمع لتكبيرات العيد بأصوات الشيوخ المميزة

غدا هو أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم بخير، وهو يعد من أبرز المناسبات الدينية لدى المسلمين ومن أهم الشعائر التي أوصانا بها الرسول هو تشغيل تكبيرات العيد وإحياء الشعائر الدينية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تردد القنوات الناقلة تكبيرات العيد.

تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد

يوجد الكثير من القنوات الفضائية التي تحرص على نقل تكبيرات العيد والتي يمكن الحصول عليها استقبالها بشكل مجاني تماما ومن أبرز تلك القنوات:

تردد قناة الحج على النايل سات

التردد: 10922.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

تردد قناة السعودية قرأن

وهي واحدة من أبرز القنوات التي تحرص على إذاعة تكبيرات العيد والتردد الخاص بها هو:

التردد: 12149.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة كنوز

يمكنك الاستمتاع بسماع تكبيرات العيد من خلال قناة كنوز والتردد الخاص بها هو:

التردد: 12015.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة سما الأردن على النايل سات

التردد: 12399.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

كيفية تنزيل القنوات على الرسيفر

اتبع الخطوات التالية من أجل تنزيل القناة بنجاح: