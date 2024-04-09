“صلاة العيد الساعة كم؟؟”.. موعد صلاة عيد الفطر في العراق 2024 جميع المحافظات

يبحث آلاف مواطني العراق عن موعد صلاة عيد الفطر في العراق 2024 خلال الساعات الراهنة استعداد للعيد بجميع أنحاء العراق حيث سترتفع صوت التكبيرات بكافة المساجد احتفالا بصلاة العيد، وتزايدت معدلات البحث عن موعد الصلاة بالعراق خاصة بعد أن أعلنت الجهات المعنية بتحديد الرؤية أن تعذر رؤية هلال شهر شوال بالعراق، وبناء على ذلك فإن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وفي هذا الصدد سوف نوضح موعد صلاة العيد بالتحديد بالعراق من خلال الفقرات التالية، وكذلك كيفية تحري الهلال بالعراق.

موعد صلاة عيد الفطر في العراق 2024

وبعد تحديد موعد عيد الفطر المبارك بالعراق تزايدت التساؤلات عن موعد صلاة عيد الفطر في العراق 2024، ولكن أعلنت الحكومة العراقية أن صلاة عيد الفطر بالعراق ستكون بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة، وقد يختلف توقيتها حسب مدن العراق، وتكون على النحو التالي:

تكون صلاة العيد في بغداد في تمام الساعة 5:58.

وبينما تكون صلاة العيد في كركوك في حدود الساعة 5:56.

كيف يتم تحري الهلال في العراق

وبعد أن تناولنا كافة التفاصيل حول موعد صلاة عيد الفطر في العراق 2024 لابد أن ننوه إلى أن رؤية الهلال بالعراق يتم تحريها بدء من مراقبة هلال شهر شوال منذ يوم التاسع وعشرين من شهر رمضان حيث يظهر لمدة ساعة واحدة بعد غروب الشمس ثم يختفي وإذا لم يتمكن المراقبين من رؤيته خلال تلك الساعة لم يستطيعوا رؤيته بعد ذلك، ويلجأ المختصين إلى الأماكن المعتمة عند رؤية هلال شوال بالعراق لذلك يتجنبون رؤيته في الأماكن المضيئة، وإذا تمكنوا من رؤيته يعلنوا أنه غدا العيد، وإذا لم يستطيعوا رؤيته فيعلنوا أن غدا المتمم لشهر رمضان.