فرحي عيالك في العيد.. طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة بطريقة بسيطة في المنزل.. خلي عيالك ياكلو ويفرحو

تعتبر الكوكيز بالشوكولاته واحدة من أشهى وألذ أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل، فمع طبق من الكوكيز المقرمشة واللذيذة، يمكنك إدخال الفرحة والسعادة إلى قلوب عائلتك وضيوفك، إن تحضير كوكيز الشوكولاته بالمنزل يعتبر سهلاً وممتعًا، حيث يمكنك الاستمتاع برائحة الشوكولاته اللذيذة والنكهة الغنية التي تتسبب في إشباع حواس كل من يتذوقها.

مكونات عمل كوكيز الشوكالاته

2 أكواب دقيق

1/2 كوب سكر

1/2 كوب سكر بني

1/2 كوب زبدة طرية

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

1 بيضة

1 ملعقة شاي فانيليا

2/3 كوب شوكولاته مذابة

1/2 كوب جوز مفروم

طريقة التحضير