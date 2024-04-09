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فرحي عيالك في العيد.. طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة بطريقة بسيطة في المنزل.. خلي عيالك ياكلو ويفرحو
تعتبر الكوكيز بالشوكولاته واحدة من أشهى وألذ أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل، فمع طبق من الكوكيز المقرمشة واللذيذة، يمكنك إدخال الفرحة والسعادة إلى قلوب عائلتك وضيوفك، إن تحضير كوكيز الشوكولاته بالمنزل يعتبر سهلاً وممتعًا، حيث يمكنك الاستمتاع برائحة الشوكولاته اللذيذة والنكهة الغنية التي تتسبب في إشباع حواس كل من يتذوقها.
مكونات عمل كوكيز الشوكالاته
- 2 أكواب دقيق
- 1/2 كوب سكر
- 1/2 كوب سكر بني
- 1/2 كوب زبدة طرية
- 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
- 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
- 1 بيضة
- 1 ملعقة شاي فانيليا
- 2/3 كوب شوكولاته مذابة
- 1/2 كوب جوز مفروم
طريقة التحضير
- قومي بتسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
- في وعاء كبير، امزجي الدقيق مع البيكنج باودر والبيكنج صودا.
- في وعاء آخر، قومي بخفق الزبدة مع السكر والسكر البني حتى تصبح الخليط ناعمًا ومنفوخًا.
- أضيفي البيضة والفانيليا إلى الخليط واستمري في الخفق.
- ببطء، أضيفي خليط الدقيق إلى الخليط الرطب وامزجي حتى تتكون عجينة طرية.
- أضيفي الشوكولاته المذابة والجوز المفروم إلى العجينة وامزجيهم جيدًا.
- صاغي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في صفين على صاج الخبز المغطى بورق الخبز.
- ضعي الصواني في الفرن واتركي الكوكيز تتحمص لمدة 10-12 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.
- اتركي الكوكيز تبرد لبضع دقائق على الصواني ثم قومي بنقلها إلى رف التبريد لتبرد تماماً.
- قدمي الكوكيز الشوكولاته اللذيذة مع كوب من الحليب البارد واستمتعي بطعمها الرائع.