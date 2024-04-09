رابط تسجيل وتجديد منحة البطالة في الجزائر واستعلام عن استحقاق الدعم عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

يحتاج الكثير من المواطنين في الجزائر إلى عملية الاستعلام عن وضعية منحة البطالة 2024 بالجزائر، وذلك للاطلاع على نتيجة استحقاق دعم منحة البطالة المقدمة من الوكالة الوطنية للتشغيل الجزائرية، وهي أحد أشكال الدعم المقدمة تبعًا لمجموعة من الشروط والضوابط المطلوبة وكذلك بعض المستندات التي يجب تقديمها، لذا نستعرض الآن كيفية الاستعلام عن وضعية منحة البطالة 2024 والتعرف على ضوابط الحصول عليها.

الاستعلام عن وضعية منحة البطالة 2024

تتيح الحكومة الجزائرية امكانية الاستعلام عن منحة البطالة في الجزائر لجميع المتقدمين من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم التوجه بالدخول على بوابة الوكالة الوطنية للتشغيل الجزائرية.

الضغظ على أيقونة الخدمات الالكترونية المتاحة.

تحديد برنامج منحة البطالة.

يتطلب الموقع تدوين جميع البيانات المطلوبة لإتمام عملية تسجيل الدخول.

ادخال رقم التسجيل.

تدوين رقم البطاقة التعريفية أو الرقم الوطني في المكان المخصص لذلك.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن دعم منحة البطالة.

التأكد من تدوين جميع البيانات بشكل صحيح، ثم الضغط على أيقونة الاستعلام.

سوف يتم توضيح أما إذا كانت المنحة معطلة فإنه سوف سيظهر أمامك جميع أسباب التعليق، وفي تلك الحالة لابد من التواصل مع الوكالة الوطنية للتشغيل.

شروط دعم منحة البطالة الجزائرية

لكي يتم استحقاق الدعم المقدم من منحة البطالة في الجزائر لابد من توافر عدد من الشروط والضوابط الهامة: