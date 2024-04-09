موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في السعودية والإمارات وتونس والأردن وليبيا وجميع الدول العربية 2024/1445

ساعات قليلة تفصلنا عن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت الكثير من الدول مواعيد صلاة عيد الفطر على أن يكون أول أيام العيد في يوم 10 أبريل 2024 اعادة الله علينا بالخير واليمن والبركات وكثرت التساؤلات عن مواعيد صلاة عيد الفطر ولذلك نوفر إليكم مواعيد صلاة العيد في جميع الدول العربية.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية

موعد صلاة العيد في الرياض: الساعة 6:11 صباحًا.

موعد صلاة العيد في جدة: الساعة 6:23 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الدمام: الساعة 5:35 صباحًا.

موعد صلاة العيد في المدينة المنورة: الساعة 6:19 صباحًا.

موعد صلاة العيد في مكة المكرمة: الساعة 6:20 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في مصر

موعد صلاة العيد في القاهرة: الساعة 5:59 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الجيزة: الساعة 5:58 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الإسكندرية: الساعة 6:02 صباحًا.

موعد صلاة العيد في بورسعيد: الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة العيد في السويس: الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات

موعد صلاة العيد في أبو ظبي: الساعة 6:07 صباحًا.

موعد صلاة العيد في رأس الخيمة: الساعة 6:12 صباحًا.

موعد صلاة العيد في عجمان: الساعة 6:07 صباحًا.

هذه هي بعض المواعيد المتوقعة لصلاة عيد الفطر في بعض الدول العربية، وقد يتغير الموعد الدقيق وفقًا لتحديثات في رؤية الهلال وتوجيهات السلطات المحلية.

موعد صلاة عيد الفطر في الدول العربية

وجاء موعد صلاة عيد الفطر في الدول العربية كالاتي: