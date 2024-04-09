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موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في السعودية والإمارات وتونس والأردن وليبيا وجميع الدول العربية 2024/1445
موعد صلاة العيد 2024
ساعات قليلة تفصلنا عن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت الكثير من الدول مواعيد صلاة عيد الفطر على أن يكون أول أيام العيد في يوم 10 أبريل 2024 اعادة الله علينا بالخير واليمن والبركات وكثرت التساؤلات عن مواعيد صلاة عيد الفطر ولذلك نوفر إليكم مواعيد صلاة العيد في جميع الدول العربية.
موعد صلاة عيد الفطر في السعودية
- موعد صلاة العيد في الرياض: الساعة 6:11 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في جدة: الساعة 6:23 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في الدمام: الساعة 5:35 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في المدينة المنورة: الساعة 6:19 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في مكة المكرمة: الساعة 6:20 صباحًا.
موعد صلاة عيد الفطر في مصر
- موعد صلاة العيد في القاهرة: الساعة 5:59 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في الجيزة: الساعة 5:58 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في الإسكندرية: الساعة 6:02 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في بورسعيد: الساعة 5:53 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في السويس: الساعة 5:53 صباحًا.
موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات
- موعد صلاة العيد في أبو ظبي: الساعة 6:07 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في رأس الخيمة: الساعة 6:12 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في عجمان: الساعة 6:07 صباحًا.
هذه هي بعض المواعيد المتوقعة لصلاة عيد الفطر في بعض الدول العربية، وقد يتغير الموعد الدقيق وفقًا لتحديثات في رؤية الهلال وتوجيهات السلطات المحلية.
توقيتات وموعد صلاة عيد الفطر 2024 في عمان وموعد انتهاء اجازة العيد للقطاعين العام والخاص
موعد صلاة عيد الفطر في الدول العربية
وجاء موعد صلاة عيد الفطر في الدول العربية كالاتي:
- موعد صلاة عيد الفطر في الأردن 6:12 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الفطر في ليبيا 6:15 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الفطر في تونس6:03 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الفطر في المغرب 4:47 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الفطر في الجزائر 6:50 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الفطر في السودان 5:47 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الفطر في البحرين 5:38 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 5:43 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الفطر في قطر 5:32 صباحًا
- موعد صلاة عيد الفطر في العراق 5:58 صباحًا
- موعد صلاة عيد الفطر في لبنان 6:03 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين 5:50 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الفطر في سلطنة عمان 5:48 صباحًا.