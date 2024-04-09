توقيتات وموعد صلاة عيد الفطر 2024 في عمان وموعد انتهاء اجازة العيد للقطاعين العام والخاص

صلاة عيد الفطر 2024 في سلطنة عُمان: كيف يتم تحديد الموعد الدقيق؟، نحن على وشك توديع شهر رمضان المبارك، حيث يتجه المسلمون في سلطنة عُمان نحو البحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2024، وذلك من أجل الاستعداد للاحتفال بهذه المناسبة الروحية الهامة.

أهمية صلاة العيد

تعتبر صلاة العيد أحد أبرز الطقوس الدينية التي يحتفل بها المسلمون في سلطنة عمان وفي جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك، إنها فرصة لتجمع المسلمين بأنواعهم وأعمارهم للتعبير عن الشكر والفرح بنهاية شهر الصيام.

تحديد موعد صلاة العيد

وفقًا للتقويم الفلكي، من المتوقع أن يكون موعد صلاة عيد الفطر 2024 في سلطنة عُمان يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل، لكن التأكيد النهائي يعتمد على رؤية هلال شهر شوال في اليوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان.

موعد صلاة العيد

ومن المتوقع أن تكون صلاة عيد الفطر في سلطنة عمان يوم الأربعاء في تمام الساعة 5:48 صباحًا بتوقيت عُمان، إذا كنت تعيش في سلطنة عمان وترغب في الاحتفال بعيد الفطر، فمن المهم متابعة إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بشأن رؤية هلال شهر شوال، حيث ستقوم السلطات بالإعلان عن الموعد النهائي لصلاة العيد، دعونا نستقبل هذا العيد بقلوب ممتلئة بالفرح والتسامح، ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة.

إجازة عيد الفطر المبارك في عمان

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك في سلطنة عُمان، يترقب العاملون هناك بفارغ الصبر الفترة الإجازة التي يتم منحها في هذه المناسبة الدينية مناسبة عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر لعام 2024 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل، وتمتد حتى مساء يوم السبت الموافق 13 أبريل، وعلى هذا النحو، سيعاود العاملون مهامهم بشكل رسمي اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 أبريل.