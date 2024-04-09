spa.gov.iq لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في عموم محافظات العراق

بذلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية كافة الجهود من أجل الكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وذلك قبل حلول العيد حتى يتسنى لكافة الأسر العراقية الحصول على الدعم الاجتماعي من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية المتدنية، ورفع مستوى معيشتهم، وبذلك يتمكنون من شراء كافة احتياجاتهم قبل حلول العيد المبارك، ولهذا سوف نوضح طرق الاستعلام عن المقبولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية عبر السطور القادمة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

لكي يتمكن المتقدمون من الاستفادة من الرعاية الاجتماعية لابد من استيفاء بعض الضوابط والمعايير التي تمكنهم من الحصول الدعم ويكونون ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وتتمثل تلك المعايير فيما يلي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يلزم عليه الإقامة الدائمة في العراق.

ألا يكون لديه أي أملاك عقارية أو يحصل على دخل شهري.

ألا يكون قد حصل من الدولة سابقا على تأمين اجتماعي أو صحي.

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 عاما حتى 60 عاما، وبينما تكون أعمار النساء مابين 15 حتى 55 عاما.

ومن خلال مراعاة الشروط سوف تتمكن من الحصول على الدعم من قبل الحكومة العراقية.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أوشكت الحكومة العراقية من الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 حيث حاليا تقوم بفحص الطلبات لتحديد المستحقين، ويمكن للمتقدم الاستعلام عن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات التالية: