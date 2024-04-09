توقيت وموعد صلاة عيد الفطر 2024 في ليبيا .. أهلا بالعيد والجائزة الكبرى

عيد الفطر هو الجائزة التي ينتظرها الصائمون بفارغ الصبر بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث يأتي كمكافأة لصمودهم وتقديرًا لجهودهم في الامتناع عن الطعام والشراب طوال النهار، ومن أوائل مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، تأتي صلاة العيد التي يشارك فيها الجميع، الكبار والصغار على حد سواء.

موعد عيد الفطر المبارك في ليبيا

وبينما نقترب من نهاية شهر رمضان، يبدأ البحث في ليبيا عن موعد صلاة عيد الفطر لعام 2024، تمهيدًا للمشاركة في هذا الاحتفال المبارك، وبحسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر في ليبيا يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل.

في هذا اليوم المبارك، يجتمع المسلمون لأداء صلاة العيد وتبادل التهاني والتبريكات، وتعزيز روح التسامح والمحبة بين الناس، وتكون الشوارع مزينة بالأضواء والزينة، وتمتلئ المنازل بالفرحة والبهجة، فيما يحيط بالأجواء رائحة الطعام والحلوى اللذيذة التي تعبر عن فرحة العيد وانتصار الروح الإنسانية على التحديات.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في ليبيا

تختلف موعد صلاة عيد الفطر 2024 في ليبيا عدة دقائق بين كل محافظة والأخرى، وهذه قائمة بمواعيد صلاة عيد الفطر 2024 في أشهر المدن الليبية:

ومن الجدير بالذكر أن هناك اختلاف في مواعيد صلاة العيد بين كل محافظة وأخرى ولكن الاختلافات تكون في دقائق ليس أكثر وتعتبر هذة القائمة شاملة لكافة مواعيد عيد افطر في ليبيا

مواعيد صلاة العيد في جميع محافظات ليبيا