شاومي بتقدم الاقوي.. اليكم مواصفات هاتف شاومي 14 برو.. منافس ايفون وسامسونج

هاتف شاومي 14 برو هو أحدث إصدار من سلسلة هواتف شاومي الرائدة، والذي يأتي محملاً بالعديد من المزايا والمواصفات القوية التي تجعله منافساً قوياً في عالم الهواتف الذكية، يأتي الهاتف بتصميم مذهل ومتميز، بالإضافة إلى مواصفات تقنية عالية تجعله مناسباً لجميع فئات المستخدمين.

مواصفات الهاتف

بدايةً، يتميز هاتف شاومي 14 برو بشاشة عرض AMOLED بحجم 6.7 بوصة وبدقة عالية تبلغ 1440×3216 بكسل، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة للصور والفيديوهات، كما يأتي الهاتف مزوداً بمعالج Qualcomm Snapdragon 888+ القوي والفعال، الذي يضمن أداء سريع وسلس للتطبيقات والألعاب.

من ناحية الكاميرا، يحمل هاتف شاومي 14 برو كاميرا خلفية رباعية بدقة 108 ميجابكسل مع تقنية OIS، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة وإجراء مكالمات فيديو واضحة، كما يتمتع الهاتف بخاصية تصوير الفيديو بدقة 8K وتقنية HDR لتحسين جودة الصور والفيديوهات.

بالنسبة للأداء، يأتي هاتف شاومي 14 برو بذاكرة عشوائية 12GB وذاكرة داخلية بسعة 256/512GB، مما يتيح للمستخدم تخزين العديد من التطبيقات والملفات دون الحاجة للقلق بشأن نفاذ المساحة التخزينية، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل MIUI 12.5 القائم على نظام تشغيل Android 11، الذي يوفر تجربة استخدام سلسة وممتعة.

يتمتع هاتف شاومي 14 برو أيضاً ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم شحن سريع بقوة 120 واط، مما يوفر استخداماً طويلاً دون الحاجة لإعادة الشحن بشكل متكرر، كما يدعم الهاتف تقنية NFC وشبكات الاتصال اللاسلكية مثل 5G وWi-Fi 6E.

هاتف شاومي 14 برو

يعتبر هاتف شاومي 14 برو خياراً ممتازاً للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي رائد بمواصفات عالية وسعر مناسب، يتميز الهاتف بتصميم أنيق ومتطور، وبمواصفات فنية تجعله منافساً قوياً في سوق الهواتف الذكية، إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين الجودة والأداء، فإن هاتف شاومي 14 برو هو الخيار الأمثل لك.