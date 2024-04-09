“الله اكبر ولله الحمد”.. القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024 واسمع تكبيرات عيد الفطر بث مباشر من الحرم على النايل سات

ازدادت التساؤلات عن تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024 خلال الساعات الماضية وذاك لأن تكبيرات العيد تعد إحدى العبادات التي تلازم فريضة الحج والعمرة، وتؤثر تأثير إيجابي على المسلمين، وأصبح الآن قنوات ناقلة لهذه التكبيرات حيث تخصصت في نقل شعائر الحج وكافة المناسبات الدينية ومنها قناة السعودية أون لاين، وقناة الحج، وفي هذا السياق سوف نوضح القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024، وأبرز تردداتها بشكل مفصل.

القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024

يبحث العديد عن تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024 التي تقوم بنقل شعائر الدينية لصلاة العيد التي تجلب البهجة والسعادة إلى قلوب المسلمين، ومن هذه القنوات مايلي:

1- قناة كنوز

تعتبر قناة كنوز إحدى القنوات الناقلة لتكبيرات العيد وبذلك تتيح للمشاهدين الاستمتاع بأصوات التكبير والتهليل التي تعلن عن قدوم العيد.

2- قناة لبيك اللهم لبيك

اهتمت هذه القناة أيضا بعرض كافة البرامج التلفزيونية الخاصة بشعائر الدين الإسلامي.

3- قناة السعودية

تعتبر قناة السعودية إحدى القنوات التي تقوم أيضا بإذاعة تكبيرات العيد وكذلك مظاهر الاحتفال به من خلال شاشتها.

تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024

يمكنك عزيزي المشاهد من متابعة تكبيرات عيد الفطر من خلال تنزيل تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024 من خلال البيانات الخاصة بكل قناة، وهي:

1- قناة السعودية القرآن

التردد: 12149

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الاستقطاب: أفقي

2- قناة لبيك اللهم لبيك

التردد: 10922

معامل التصحيح: 8/7

الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

3- قناة كنوز

التردد: 12015

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي

ومن خلال هذه البيانات ستتمكن من تحميل القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك واستمتع بمشاهدة برامجها وبثها المباشر.