وصفة سحرية للتخسيس.. طريقة عمل الشوفان الدايت بـ3 طرق مختلفة

يعتبر الشوفان من الوصفات التي تساعد على التخسيس ومناسبة لمتبعي الرجيم لخسارة الوزن، وهناك العديد من الأكلات يمكن تحضيرها من الشوفان مثل الشوفان باللبن وبسكويت الشوفان وغيرهم حيث يعتبر أفضل من الدقيق الذي يتسبب في زيادة الوزن، تعرف على طرق متنوعة لتحضير الشوفان الدايت في المنزل بمكونات بسيطة.

طريقة عمل الشوفان الدايت باللبن

يمكن تحضير الشوفان للتخسيس باللبن ومكونات أخرى بالخطوات التالية:

في وعاء كبير الحجم ضع ربع كوب من الشوفان ثم أضف إليه كوب من اللبن.

اتركه لبعض الوقت حتى ينقع الشوفان في اللبن.

يمكن وضع الشوفان واللبن على النار حتى يمتزج باللبن جيدًا ويمكن الحصول على مزيج ناعم.

لإضافة مذاق سكري إلى الوصفة يمكن إضافة قطع الفواكه الطازجة أو العسل.

طريقة عمل الشوفان بالماء فقط

قد يتسبب الحليب في زيادة الوزن، ولكن مع استخدام الماء يكون اكتساب الوزن بمعدل أقل، ولذلك يمكن تحضير الشوفان بالماء فقط باتباع الخطوات التالية:

ضع ربع كوب من الشوفان إلى كوب ونصف من الماء.

اترك المزيج على النار المتوسطة حتى تمتزج جميع المكونات بشكل جيد.

يمكن تحلية الشوفان بالماء عن طريق إضافة قطع الموز أو العسل.

يقدم ساخن أو يترك فترة في الثلاجة حتى يبرد.

طريقة عمل منقوع الشوفان للتنحيف

كما يمكن تحضير منقوع من الشوفان مع عدة مكونات أخرى لإنقاص الوزن وهي:

نصف كوب من الشوفان.

كوب من الحليب منزوع الدسم.

ثمرة موز.

سكر دايت.

وخطوات عمل منقوع الدايت هي: