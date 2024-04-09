“جهز نفسك واستعد للعيد بالتسالي”.. طريقة عمل الترمس بطريقة بسيطة في المنزل في اقل من ساعة هيطلع معاكي احلى من الجاهز!!

في فصل الصيف وخاصة في أيام عيد الفطر، يعتبر تناول الترمس والحمص من العادات الشهيرة في العديد من البلدان العربية، فهذه الوجبة الشهية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من احتفالات العيد، وتعتبر من الأطعمة اللذيذة التي تزيد من فرحة الناس في هذه المناسبة السعيدة، وإذا كنت ترغب في تحضير الترمس والحمص لعيد الفطر بطريقة خاصة ولا أروع، فإليك الطريقة الصحيحة لذلك، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الاخباري.

مكونات عمل الترمس

واليكم المكونات البسيطه التي من خلالها تستطيع عمل الترمس بكل سهوله في المنزل تابعوا السطور التاليه:

كمية من حمص

كمية من الترمس

عود من القرفة

قليل من الهال

ملح حسب الذوق

عصير ليمونة واحدة

زيت زيتون

طريقة عمل الترمس