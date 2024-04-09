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“جهز نفسك واستعد للعيد بالتسالي”.. طريقة عمل الترمس بطريقة بسيطة في المنزل في اقل من ساعة هيطلع معاكي احلى من الجاهز!!
في فصل الصيف وخاصة في أيام عيد الفطر، يعتبر تناول الترمس والحمص من العادات الشهيرة في العديد من البلدان العربية، فهذه الوجبة الشهية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من احتفالات العيد، وتعتبر من الأطعمة اللذيذة التي تزيد من فرحة الناس في هذه المناسبة السعيدة، وإذا كنت ترغب في تحضير الترمس والحمص لعيد الفطر بطريقة خاصة ولا أروع، فإليك الطريقة الصحيحة لذلك، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الاخباري.
مكونات عمل الترمس
واليكم المكونات البسيطه التي من خلالها تستطيع عمل الترمس بكل سهوله في المنزل تابعوا السطور التاليه:
- كمية من حمص
- كمية من الترمس
- عود من القرفة
- قليل من الهال
- ملح حسب الذوق
- عصير ليمونة واحدة
- زيت زيتون
طريقة عمل الترمس
- بداية، قم بنقع الحمص والترمس في ماء دافئ لمدة تتراوح بين 6-8 ساعات.
- بعد ذلك، قم بغسل الحمص والترمس جيداً ثم قم بوضعهما في وعاء ضغير وأضف القرفة والهال وقليل من الملح.
- غطّي الوعاء واتركه على نار هادئة حتى ينضج الحمص والترمس.
- بمجرد أن ينضج الحمص والترمس، قومي بتصفيتهما وتركهما حتى يبردان.
- بعد أن يبرد الحمص والترمس، قومي بإزالة القرفة والهال وقم بوضعهما في وعاء التقديم وزينيهما بقطرات عصير الليمون ورشة من الزيت الزيتون.
- وبهذه الطريقة السهلة واللذيذة، يمكنك الاستمتاع بترمس وحمص لذيذين بطريقة خاصة خلال احتفالات عيد الفطر، فلا تترددي في تحضير هذه الوجبة الشهية لأحبائك وضيوفك، واجعلي تناول الحمص والترمس جزءاً من طقوس العيد السعيدة.