“موعد صلاة العيد” موعد صلاة عيد الفطر المبارك في عموم المحافظات العراقية 2024

تعد صلاة عيد الفطر اهم شعائر هذا اليوم، لذلك يبحث الكثيرون عن موعد صلاة العيد في العراق، كما يبحثون أيضا عن أماكن إقامة صلاة العيد، فصلاة العيد تمثل لهم أعظم فرحة في هذا اليوم المبارك، حيث يخرج النساء والرجال ليشاهدوا صلاة العيد ويفرحون بتمام شهر صومهم وإرضائهم لله تبارك وتعالى فيمَا افترض عليهم، كما انه من الجدير بالذكر أن صلاة العيد يعدد توقيتها بناء على توقيت شروق الشمس، ومن خلال الأسطر التالية نبين موعد صلاة العيد في عموم المحافظات العراقية، وأماكن إقامة صلاة العيد في العراق.

موعد صلاة العيد في العراق

تقام صلاة العيد في العراق غدا 10 أبريل 2024 في تمام الساعة: 5:58 صباحًا، حيث يكون توقيت صلاة العيد في أغلب المحافظات العراقية، بما في ذلك بغداد، أربيل، البصرة، الموصل، كربلاء، النجف، دهوك، السليمانية، كركوك، الأنبار، ديالى، صلاح الدين، نينوى، ذي قار، واسط، ميسان، المثنى، بابل، كربلاء، وفي البعض الأخر يكون في حوالي الساعة: 6:00 صباحًا، وهذا يكون في بعض المناطق، مثل حديثة، القائم، سنجار، تلعفر.

أماكن إقامة صلاة العيد في العراق

تحدد أماكن صلاة العيد في عموم المحافظات العراقية بناء على وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والتي تراعي فيها توفر أماكن أكثر اتساعًا وتحتمل صلاة رجال ونساء وغير ذلك من المتطلبات التي بناء عليها تقوم بتحديد أماكن مُصَلَّى العيد، حيث يمكن الاطلاع على موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في العراق لمعرفة أماكن صلاة العيد.

يمكنك التأكد من موعد صلاة العيد في مدينة من المدن العراقية بأن تقوم بإضافة من 15 إلى 20 دقيقة على توقيت شروق الشمس في مدينتك.