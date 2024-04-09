مميزات جديدة تبهر الجميع.. تحديث واتساب جولد بثوبة الجديد – ســابق في المعرفة

يعد تحديث واتساب جولد من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثيرين، إن واتساب جولد من أكثر نسخ واتساب شيوعًا في العالم العربي، فهو يحتوي على مجموعة من المميزات التي تميزه عن غيره من النسخ، حيث أنه يوفر لك تجربة استثنائية مميزة من حيث الدردشة وتخصيص الألوان والتنبيهات وواجهة المستخدم هذا إلى جانب أنه تطبيق مجاني تمامًا لا يحتاج إلى أي اشتراك، ومن خلال هذا المقال سوف نبين تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

تحديث واتساب جولد

يمكنك تحديث واتساب جولد من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بحذف النسخة السابقة من تطبيق واتساب الإصدار القديم.

قم بتنزيل أحدث إصدار من واتساب الذهبي من هنا .

قم بتشغيل مدير الملفات، ثم توجه إلى التنزيل.

انتظر بضع ثوان حتى تتم عملية التثبيت.

بعد الانتهاء من عملية التثبيت عليك بتشغيل التطبيق، وسوف تكون جميع محادثاتك السابقة متاحة.

أهم مميزات تطبيق واتساب الذهبي

يتميز تطبيق واتساب الذهبي بالعديد من المميزات التي جعلته من أفضل التطبيقات وهي كالتالي:

الخصوصية حيث بإمكانك إخفاء لوحات القراءة.

يسمح لك بتشغيل الوضع الليلي بشكل كامل.

يمكنك إزالة أي رموز تعبيرية قد تم تنزيلها.

كما يمكنك إضافة قفل سري للمحادثات عن طريق البصمة أو بنمط رقم سري.

من أبرز مزايا تطبيق واتساب الذهبي هي إمكانية تخصيص واجهة المستخدم، وتحميل صور، وكذلك مقاطع فيديو بأعلى جودة.

إمكانية تغيير الثيمات والألوان وأيقونات التطبيق.

كما يوفر لك مزيد من الخصوصية من خلال إمكانية إخفاء حالات الظهور، وحماية المحادثات بكلمة مرور، وكذلك تشفير المحادثات.

يتيح لك إرسال رسائل جماعية في المجموعات بكل سهولة.

يعطيك إشعارات بمن قام بمشاهدة حالاتك الخاصة بك.

خطوات إخفاء المحادثات في واتساب جولد

يمكنك إخفاء المحادثات في واتساب جولد من خلال اتباع الخطوات التالية: