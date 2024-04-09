عيالك هياخدو تموين خلاص.. طريقة اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. ضيفهم وانت في مكانك من موبايلك

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 هو إجراء هام يجب اتباعه لضمان حصول الأسر على التموين اللازم لها وزارة التموين والتجارة الداخلية تسعى دائما لتيسير هذه العملية وضمان سهولة الوصول للخدمة، من خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقه اضافه المواليد بكل سهوله من خلال بوابه مصر الرقميه فقط تابعوا معنا.

خطوات اضافة المواليد

يمكنك التوجه الى منصة مصر الرقمية، ومن الصفحة الرئيسية يمكنك الضغط على زر تسجيل الدخول.

بعد ذلك، يجب إدخال الرقم القومي الخاص بك واسمك كاملاً كمالك لبطاقة التموين.

بعد ذلك، انتقل إلى خدمات التموين واختر “إضافة أفراد جدد” لبطاقتك. ثم، اختر خدمة “إضافة المواليد الجدد” من القائمة المتاحة.

بعد ذلك، قم بكتابة الرقم القومي للطفل المولود واسمه الكامل. انقر على إضافة ابن أو ابنة.

وبعد ذلك اضغط على زر “حفظ البيانات” لتأكيد الإضافة.

الاوراق المطلوبة لتسجيل المواليد

لتسجيل مواليد جدد على بطاقة التموين، يتوجب تأمين عدد من الوثائق الرسمية المطلوبة للتسجيل، وفيما يلي توضيح أبرز تلك الوثائق: