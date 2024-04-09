“اللعبة اللي بنقضي فيها ساعات” حمل لعبة Grand theft auto Vice City الإصدار الجديد للاندرويد!

لعبة Grand theft auto Vice City تتميز لعبة جاتا بكونها اللعبة الأشهر حول العالم حيث يعجب بها جميع الصغار والكبار ويبحثون عن النسخة الأحدث لها، حيث استطاعت الشركة المطورة بإصدار العديد من الإصدارات والتطويرات حتى توفر لكم المتعة وقضاء أوقات الفراغ من خلالها.

مميزات لعبة Grand theft auto Vice City

في هذا الإصدار استطاعت الشركة زيادة المتعة والإثارة للعب وذلك من خلال توفير قصة واحداث مشوقة كما تعودنا على لعبة جاتا في الإصدارات السابقة، حيث تدور الأحداث في مدينة تدعى ميامي يتواجد بها العديد من المنازل والكباري والشوارع بشكل متميز و جذاب ويتواجد بطل اللعبة تومي المعروف بالشكل الإجرامي وعمليات القتال الذي يقوم بها.

فهو يقوم بمقابلة رجل العصابات الذي يدعى سوني ليبدأ في عالم الإجرام مرة ثانية و القيام برحلة تهريب المخدرات للحصول على الكثير من الأموال، وتبدأ عمليات الإثارة والمتعة عند مطاردة الشرطة له، ومطاردة رجال العصابة، وشراء الأسلحة والأزياء، و سرقة السيارات فتجد ذاتك تدخل في عالم من التشويق الذي يجعلك في إستمتاع.

حيث توفر لك العديد من السيارات التي تتميز بسرعتها الفائقة التي تجعلك في إثارة، ووجود الدراجات النارية الذي تجعلك الهروب من رجال الشرطة ببراعة، كما يتواجد العديد من أنواع الأسلحة من المسدسات والرشاشات والقناصات وسوف تحصل على كافة الأسلحة بسهولة.

تحميل لعبة Grand theft auto Vice City الإصدار الجديد