موعد صلاة عيد الفطر 2024 في تونس.. توقيت الصلاة في المدن المختلفة
موعد صلاة عيد الفطر 2024 في تونس
تُعتبر صلاة عيد الفطر من أهم العادات الدينية التي يحتفل بها في العالم الإسلامي، حيث تمثل نهاية شهر رمضان المبارك، الذي يعد شهر للصوم والتقرب إلى الله، وتعد صلاة عيد الفطر مناسبة اجتماعية وروحية تجمع المسلمين من أجل تأدية فريضة الصلاة بالإضافة إلى الفرحة بالعيد
في عام 2024، وتعد تونس واحدة من الدول التي يختلف فيها وقت صلاة عيد الفطر من مدينة إلى أخرى بفارق دقائق قليلة. وبحسب التوقيت المعلن، من المقرر أن تقام صلاة العيد في تونس العاصمة في الساعة 6:5 صباحًا بعد شروق الشمس بحوالي 15 دقيقة وإليكم التفاصيل
موعد صلاة عيد الفطر 2024 في تونس
تختلف أوقات صلاة عيد الفطر في عام 2024 في تونس بين المدن بفارق دقائق قليلة. في تونس، من المقرر أن تقام صلاة العيد في الساعة 6:5 صباحًا، وذلك بعد مرور حوالي 15 دقيقة عن شروق الشمس. وفيما يلي جدول يوضح مواعيد صلاة العيد في بعض أبرز المدن التونسية:
تكبيرات عيد الفطر المبارك 2024 بصوت رائع 🌼💛 لنجعلها تملأ الدنيا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القيروان الساعة 6:07 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مدينة بنزرت الساعة 6:06 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مدينة صفاقس الساعة 6:05 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مدينة قرطاج الساعة 6:33 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مدينة القصرين الساعة 6:12 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مدينة المهدية الساعة 6:03 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مدينة مدنين الساعة 6:07 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مدينة جندوبة الساعة 6:11 صباحا.
- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مدينة زغوان الساعة 6:06 صباحا.
- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مدينة أمامي الساعة 6:13 صباحا.
- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مدينة تطاوين الساعة 6:08 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مدينة أريانة الساعة 6:05 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مدينة جرجيس الساعة 6:05 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مدينة طبرقة الساعة 6:11 صباحا.