موعد صلاة عيد الفطر 2024 في تونس.. توقيت الصلاة في المدن المختلفة

تُعتبر صلاة عيد الفطر من أهم العادات الدينية التي يحتفل بها في العالم الإسلامي، حيث تمثل نهاية شهر رمضان المبارك، الذي يعد شهر للصوم والتقرب إلى الله، وتعد صلاة عيد الفطر مناسبة اجتماعية وروحية تجمع المسلمين من أجل تأدية فريضة الصلاة بالإضافة إلى الفرحة بالعيد

في عام 2024، وتعد تونس واحدة من الدول التي يختلف فيها وقت صلاة عيد الفطر من مدينة إلى أخرى بفارق دقائق قليلة. وبحسب التوقيت المعلن، من المقرر أن تقام صلاة العيد في تونس العاصمة في الساعة 6:5 صباحًا بعد شروق الشمس بحوالي 15 دقيقة وإليكم التفاصيل

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في تونس

تختلف أوقات صلاة عيد الفطر في عام 2024 في تونس بين المدن بفارق دقائق قليلة. في تونس، من المقرر أن تقام صلاة العيد في الساعة 6:5 صباحًا، وذلك بعد مرور حوالي 15 دقيقة عن شروق الشمس. وفيما يلي جدول يوضح مواعيد صلاة العيد في بعض أبرز المدن التونسية: